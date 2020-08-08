Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах

В Telegram-канале Life Shot ранее опубликовали видео, снятое проезжающими мимо очевидцами. На нем запечатлено, как группа мужчин - иностранных рабочих - с помощью веревки и палки, смеясь, удерживают и придушивают небольшого медведя.

"В полицию поступило сообщение, материал зарегистрирован, проводится проверка. Лица в ходе проверки установлены. Медвежонок жив-здоров, отпущен, он серьезно не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "жестокое обращение с животными". В полиции также уточнили, что инцидент произошел на стройке в предгорье вулкана Баранского, где находятся термальные источники.