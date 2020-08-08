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Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
Сахалинская полиция проводит проверку после публикации видео, на котором рабочие издеваются над медвежонком на курильском острове Итуруп, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T07:27
итуруп
курильские острова
происшествия
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итуруп
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
итуруп, курильские острова, происшествия

Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах

07:27 08.08.2020
1783
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБурый медвежонок
Бурый медвежонок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бурый медвежонок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Сахалинская полиция проводит проверку после публикации видео, на котором рабочие издеваются над медвежонком на курильском острове Итуруп, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
В Telegram-канале Life Shot ранее опубликовали видео, снятое проезжающими мимо очевидцами. На нем запечатлено, как группа мужчин - иностранных рабочих - с помощью веревки и палки, смеясь, удерживают и придушивают небольшого медведя.
"В полицию поступило сообщение, материал зарегистрирован, проводится проверка. Лица в ходе проверки установлены. Медвежонок жив-здоров, отпущен, он серьезно не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "жестокое обращение с животными". В полиции также уточнили, что инцидент произошел на стройке в предгорье вулкана Баранского, где находятся термальные источники.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
1 июля, 20:38
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ИтурупКурильские островаПроисшествия
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