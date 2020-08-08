Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575517237.html
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения, что он разрешил чиновникам летать в командировке... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T07:16
россия
сергей фургал
михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575500122.html
https://ria.ru/20200806/1575453065.html
https://ria.ru/20200730/1575123080.html
1
россия
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_9:0:826:613_1400x0_80_0_0_7de78550a45cc969cb4f9ff998727236.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_111:0:724:613_1400x0_80_0_0_83431954d254297174ae357d16d046d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей фургал, михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

07:16 08.08.2020
6647
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения, что он разрешил чиновникам летать в командировке бизнес-классом. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.
"Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс", - написал врио главы региона, призвав граждан не верить слухам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дегтярев собирается разрешить местным чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджетных средств. Кроме того, сообщалось, что он планирует снять запрет на люксовые поездки по железной дороге, на морском и речном транспортах.
Дегтярев в своем Instagram заявил, что хабаровские министры должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. В связи с этим он предложил жителям высказать мнение о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
Вчера, 17:24
Виновных отыщем. Дегтярев навестит молодоженов, под которыми рухнул мост

Не планирует повышать зарплату

Ранее Дегтярев заявил, что не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.
"Не планирую. Мне кажется, это не этично", - заявил врио губернатора.

Персональная ответственность

В конце июля вскоре после своего назначения Дегтярёв предупредил хабаровских министров о персональной ответственности за каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета
"Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь", - заявил врио губернатора.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
6 августа, 16:28
Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края

Отставка Фургала

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.
Сразу после задержания политика отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
30 июля, 08:00
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
5100111
Обсудить 1
РоссияСергей ФургалМихаил ДегтяревМоскваХабаровскХабаровский крайПолитика
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Хиросима после американской атомной бомбардировки
"Кожа свисала лентами". Почему японцы не винят США в тысячах смертей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин обозначил приоритет в отношениях России и Белоруссии
Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018
Памфилова заявила о регулярном интернет-мониторинге деятельности ЦИК
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом
Наталья Добровольских
Как живет село в Удмуртии, где остались практически одни пенсионеры
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния