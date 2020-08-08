Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения, что он разрешил чиновникам летать в командировке бизнес-классом. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

"Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс", - написал врио главы региона, призвав граждан не верить слухам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дегтярев собирается разрешить местным чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджетных средств. Кроме того, сообщалось, что он планирует снять запрет на люксовые поездки по железной дороге, на морском и речном транспортах.

Дегтярев в своем Instagram заявил, что хабаровские министры должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. В связи с этим он предложил жителям высказать мнение о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?".

Не планирует повышать зарплату

Ранее Дегтярев заявил, что не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале

"Не планирую. Мне кажется, это не этично", - заявил врио губернатора.

Персональная ответственность

В конце июля вскоре после своего назначения Дегтярёв предупредил хабаровских министров о персональной ответственности за каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета

"Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь", - заявил врио губернатора.

Отставка Фургала

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.

Сразу после задержания политика отправили в Москву . Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.