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Названа безопасная доза пива в день
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", сколько пива можно употреблять в день без вреда для здоровья. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:03
елена соломатина
здоровье
общество
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4 литра, бть
68
врачом еще себя называет, постыдилась бы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/43/1560734358_0:153:3099:1896_1400x0_80_0_0_8e234e664628671eaaa272e005946d6c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена соломатина, здоровье, общество

Названа безопасная доза пива в день

06:21 08.08.2020 (обновлено: 09:03 08.08.2020)
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© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", сколько пива можно употреблять в день без вреда для здоровья.
"Триста миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке", — заявила Соломатина.
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По ее словам, отдавать предпочтение следует живому пиву — нефильтрованному. При этом она указала, что полезным данный напиток может быть, только если он приготовлен из натуральных продуктов.
"Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу, и диабетикам", — отметила врач.
При этом она предупредила, что вред здоровью могут нанести даже безалкогольные сорта пива.
"Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, — это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса", — пояснила Соломатина.
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617457483
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Елена СоломатинаЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
4 литра, бть
8 августа, 06:33
Владислав Егоров
36220037
врачом еще себя называет, постыдилась бы
8 августа, 08:37
Министр Правды
510008
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