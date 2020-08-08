Названа безопасная доза пива в день

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с " Вечерней Москвой ", сколько пива можно употреблять в день без вреда для здоровья.

"Триста миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке", — заявила Соломатина.

По ее словам, отдавать предпочтение следует живому пиву — нефильтрованному. При этом она указала, что полезным данный напиток может быть, только если он приготовлен из натуральных продуктов.

"Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу, и диабетикам", — отметила врач.

При этом она предупредила, что вред здоровью могут нанести даже безалкогольные сорта пива.