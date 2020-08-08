https://ria.ru/20200808/1575517002.html
Названа безопасная доза пива в день
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", сколько пива можно употреблять в день без вреда для здоровья. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T06:21
2020-08-08T09:03
елена соломатина
здоровье
общество
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Владислав Егоров
4 литра, бть
68
Министр Правды
врачом еще себя называет, постыдилась бы
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена соломатина, здоровье, общество
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Врач-диетолог Елена Соломатина
рассказала в беседе с "Вечерней Москвой
", сколько пива можно употреблять в день без вреда для здоровья.
"Триста миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке", — заявила Соломатина.
По ее словам, отдавать предпочтение следует живому пиву — нефильтрованному. При этом она указала, что полезным данный напиток может быть, только если он приготовлен из натуральных продуктов.
"Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу, и диабетикам", — отметила врач.
При этом она предупредила, что вред здоровью могут нанести даже безалкогольные сорта пива.
"Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, — это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса", — пояснила Соломатина.