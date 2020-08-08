У побережья Хабаровского края пропала яхта

ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Яхта "Барыня", на борту которой могут находиться три человека, пропала в Татарском проливе у побережья Яхта "Барыня", на борту которой могут находиться три человека, пропала в Татарском проливе у побережья Хабаровского края , на ее поиски вылетел вертолет со спасателями, сообщает региональный главк МЧС России.

Судно, направлявшееся из поселка Нельма в Советскую Гавань, исчезло еще 31 июля, но известно об этом стало только сейчас.

Морской спасательный координационный центр оповестил оповестил о пропаже яхты проходящие мимо этого района суда. Из-за штормовой погоды использование авиации было невозможно.