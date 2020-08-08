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У побережья Хабаровского края пропала яхта
Яхта "Барыня", на борту которой могут находиться три человека, пропала в Татарском проливе у побережья Хабаровского края, на ее поиски вылетел вертолет со... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T05:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

У побережья Хабаровского края пропала яхта

04:57 08.08.2020 (обновлено: 05:04 08.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМоре
Море
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Море. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Яхта "Барыня", на борту которой могут находиться три человека, пропала в Татарском проливе у побережья Хабаровского края, на ее поиски вылетел вертолет со спасателями, сообщает региональный главк МЧС России.
Судно, направлявшееся из поселка Нельма в Советскую Гавань, исчезло еще 31 июля, но известно об этом стало только сейчас.
Морской спасательный координационный центр оповестил оповестил о пропаже яхты проходящие мимо этого района суда. Из-за штормовой погоды использование авиации было невозможно.
Утром 8 августа из Хабаровска на поиски яхты отправили вертолет Ми-8 МЧС. На его борту находятся спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Они проведут авиаразведку, а также осмотрят побережье и морскую акваторию.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
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