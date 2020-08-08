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Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП в центре Москвы, сравнив судебный процесс по делу с... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T05:45
дтп с участием михаила ефремова
алена водонаева
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575515089.html
https://ria.ru/20200807/1575487802.html
Ты же человека убил из-за своей синьки! Так будь мужиком, а не тряпкой, понеси заслуженное наказание, сам это сделай, а не чтобы тебя уговаривали.
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Говорит правильно,но Зачем на первых полосах мнение бывшей участницы деградационного реалити шоу? Это мнение имеет какой то вес в российском обществе?!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дтп с участием михаила ефремова, алена водонаева, михаил ефремов, москва, происшествия

Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова

04:31 08.08.2020 (обновлено: 05:45 08.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева
Модель, блогер Алена Водонаева
© РИА Новости / Антон Денисов
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Модель, блогер Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП в центре Москвы, сравнив судебный процесс по делу с "цирком". Соответствующий пост она разместила в своем Instagram.
"Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами", - написала телеведущая.
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По словам Водонаевой, ей "по-человечески" жаль актера. При этом она указала, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти.
"Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке", - добавила Водонаева.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.
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Обсудить 21
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлена ВодонаеваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ты же человека убил из-за своей синьки! Так будь мужиком, а не тряпкой, понеси заслуженное наказание, сам это сделай, а не чтобы тебя уговаривали.
8 августа, 04:46
Себекхотеп III
6210000
Говорит правильно,но Зачем на первых полосах мнение бывшей участницы деградационного реалити шоу? Это мнение имеет какой то вес в российском обществе?!
8 августа, 08:46
КАКсения Александровна
2901105
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