Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова

"Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами", - написала телеведущая.

По словам Водонаевой, ей "по-человечески" жаль актера. При этом она указала, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти.

"Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке", - добавила Водонаева.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.