https://ria.ru/20200808/1575516689.html
Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП в центре Москвы, сравнив судебный процесс по делу с... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T04:31
2020-08-08T05:45
дтп с участием михаила ефремова
алена водонаева
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575515089.html
https://ria.ru/20200807/1575487802.html
Себекхотеп III
Ты же человека убил из-за своей синьки! Так будь мужиком, а не тряпкой, понеси заслуженное наказание, сам это сделай, а не чтобы тебя уговаривали.
63
Ксения Александровна
Говорит правильно,но Зачем на первых полосах мнение бывшей участницы деградационного реалити шоу? Это мнение имеет какой то вес в российском обществе?!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, алена водонаева, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Телеведущая Алена Водонаева
прокомментировала отказ Михаила Ефремова
признать вину в смертельном ДТП
в центре Москвы
, сравнив судебный процесс по делу с "цирком". Соответствующий пост она разместила в своем Instagram
.
"Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами", - написала телеведущая.
По словам Водонаевой, ей "по-человечески" жаль актера. При этом она указала, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти.
"Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке", - добавила Водонаева.
Смертельное ДТП в центре Москвы
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.