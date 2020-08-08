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Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в местах их массового скопления или больших многоэтажных зданиях с... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T04:03
россия
сбербанк россии
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках

04:03 08.08.2020
7769
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в местах их массового скопления или больших многоэтажных зданиях с использованием технологии дополненной реальности (AR), планирует запустить ее в промышленную эксплуатацию в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Банк, согласно данным Роспатента, разработал техническое решение, которое позволяет с повышенной точностью искать людей в местах массового скопления людей или больших многоэтажных зданий, в которых они не должны находиться. После обнаружения система предлагает самый быстрый маршрут до местонахождения "непрошенного гостя". В системе применяются средства дополненной реальности и 3D-моделирования, программу можно использовать в специальных AR-очках со встроенной камерой.
Данная разработка уже пилотируется - впервые она была протестирована в головном офисе Сбербанка, рассказали в кредитной организации. "В настоящее время проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году", - сказали в пресс-службе.
При этом банк пока не решил, будет ли выводить систему на рынок. "Решение о формировании продукта для вывода на рынок будет принято только после накопления достаточных данных по полезной эксплуатации", - пояснили в Сбербанке.
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
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