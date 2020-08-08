Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках

Данная разработка уже пилотируется - впервые она была протестирована в головном офисе Сбербанка, рассказали в кредитной организации. "В настоящее время проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

При этом банк пока не решил, будет ли выводить систему на рынок. "Решение о формировании продукта для вывода на рынок будет принято только после накопления достаточных данных по полезной эксплуатации", - пояснили в Сбербанке.