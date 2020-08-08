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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200808/1575516523.html
СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщает портал "Екатеринбург РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:33
религия и мировоззрение
игорь мороков
свердловская область
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РИА Новости
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игорь мороков, свердловская область

СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы

04:01 08.08.2020 (обновлено: 12:33 08.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожане на территории Среднеуральского женского монастыря
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
В настоящее время тело находится на судебно-медицинской экспертизе.
Ранее следователи, по данным портала, отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, в то же время не став оспаривать наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга.
Ранее детский омбудсмен на Урале Игорь Мороков сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, чтобы она "ушла с молитвой", прокуратура знала об этой ситуации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:49Религия и мировоззрение
В СК прокомментировали смерть девочки в уральском монастыре
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий заявил, что ребенок находился под постоянным наблюдением врачей, однако монастырь, по его словам, не больница.
Всеволод Могучев, представитель схимонаха Сергия, опубликовал постановление следствия, согласно которому на теле девочки, которая скончалась в монастыре, обнаружены телесные повреждения.
"При осмотре места происшествия на трупе <…> обнаружены телесные повреждения, в связи с чем для определения механизма образования и давности причинения телесных повреждений, а также установления степени тяжести причиненного вреда здоровью необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы", — говорится в постановлении следствия об отказе родителям погибшей, которые просили не проводить вскрытие. Сам документ показал в видеоролике на YouTube представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев.
В постановлении также указывается, что при жизни девочка по назначению врача принимала наркотические лекарственные средства, из-за чего для определения правильности оказываемого лечения необходимо проведение судмедэкспертизы.
Отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это псевдопандемия, а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.
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Религия и мировоззрениеИгорь МороковСвердловская область
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