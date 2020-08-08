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Джигурда назвал Крым "украинским"
Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко" назвал Крым "юридически украинским". РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T03:47
россия
шоу-бизнес
донецкая народная республика
никита джигурда
республика крым
севастополь
оон
украина
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Юридически, на уровне автономного региона , провели референдум который показал волю большинства людей - воля людей которые там живут она создает юридическое и моральное право , не против их воли и не силой Крым вошел в состав России
253
Когда свергали Януковича всем было наложить и на конституцию Украины и на международные законы, Когда в Сирии разворачиваю военные базы и качают нефть ни кто ни говорит о каких то юр законах. когда вводят санкции и плюют на торговые договора ни кому нет дела до международных законов. О праве на самоопределение народов вспоминают тоже только когда нужно .
232
67
россия
донецкая народная республика
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/98/1491749877_0:183:2900:1814_1400x0_80_0_0_3d593e318515a1e205675765f2a7886d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, шоу-бизнес, донецкая народная республика, никита джигурда, республика крым, севастополь, оон, украина

Джигурда назвал Крым "украинским"

03:40 08.08.2020 (обновлено: 03:47 08.08.2020)
35551
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер и шоумен Никита Джигурда
Актер и шоумен Никита Джигурда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко" назвал Крым "юридически украинским".
"Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция", - заявил Джигурда.
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Шоумен также выступил с утверждением, что ему якобы неоднократно предлагали в обмен на признание полуострова российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.
Джигурда также подчеркнул, что гордится гражданством Украины. Кроме того, он заявил, что ему якобы предлагали российское гражданство за отказ от украинского. При этом накануне выборов мэра Москвы в 2018 году, в которых Джигурда планировал принять участие, шоумен говорил РИА Новости, что у него есть российский паспорт.
В марте 2017 года шоумен получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. Джигурда тогда заявил, что гордится получением гражданства ДНР, свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Спустя неделю Джигурду лишили гражданства, возглавлявший тогда самопровозглашенную республику Александр Захарченко объяснил получение шоуменом паспорта "ошибкой".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Актер Никита Джигурда
8 июля, 16:15
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
40926774929
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РоссияШоу-бизнесДонецкая Народная РеспубликаНикита ДжигурдаРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
Популярные комментарии
Юридически, на уровне автономного региона , провели референдум который показал волю большинства людей - воля людей которые там живут она создает юридическое и моральное право , не против их воли и не силой Крым вошел в состав России
8 августа, 03:55
Владимир В
24300019
Когда свергали Януковича всем было наложить и на конституцию Украины и на международные законы, Когда в Сирии разворачиваю военные базы и качают нефть ни кто ни говорит о каких то юр законах. когда вводят санкции и плюют на торговые договора ни кому нет дела до международных законов. О праве на самоопределение народов вспоминают тоже только когда нужно .
8 августа, 03:51
Владимир В
22400215
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