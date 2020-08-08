Джигурда назвал Крым "украинским"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко" назвал Крым "юридически украинским".
"Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция", - заявил Джигурда.
Шоумен также выступил с утверждением, что ему якобы неоднократно предлагали в обмен на признание полуострова российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.
Джигурда также подчеркнул, что гордится гражданством Украины. Кроме того, он заявил, что ему якобы предлагали российское гражданство за отказ от украинского. При этом накануне выборов мэра Москвы в 2018 году, в которых Джигурда планировал принять участие, шоумен говорил РИА Новости, что у него есть российский паспорт.
В марте 2017 года шоумен получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. Джигурда тогда заявил, что гордится получением гражданства ДНР, свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Спустя неделю Джигурду лишили гражданства, возглавлявший тогда самопровозглашенную республику Александр Захарченко объяснил получение шоуменом паспорта "ошибкой".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".