Джигурда назвал Крым "украинским"

Шоумен также выступил с утверждением, что ему якобы неоднократно предлагали в обмен на признание полуострова российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.