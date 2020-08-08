Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на второй срок, потому что "никто не был так суров с Россией", как он.
"Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту, это Дональд Трамп", — заявил он на пресс-конференции.
Среди своих достижений, которые, по его мнению, не нравятся России, Трамп назвал укрепление вооруженных сил, повышение расходов на НАТО, а также санкции против российских газопроводов.
Кроме того, считает Трамп, Китай тоже не хочет его переизбрания.
При этом директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что российские власти поддерживают Трампа и пытаются очернить его соперника — кандидата от демократов Джо Байдена, которого считают представителем "антироссийского истеблишмента".
В пример Эванина привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, публикует свидетельствующие о коррупции расшифровки телефонных разговоров Байдена с украинским руководством, чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента и Демократическую партию".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а министр иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет.