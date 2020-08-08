Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Вопрос на засыпку. Дональд Трамп перехотел откладывать выборы Трамп уверен, что, невзирая на пандемию, задавит конкурента явкой. Голосование же на дому лишит его этого преимущества. Пожалуй, прав. Только Байдену он уже проигрывает не по почте, а по опросам на улице.