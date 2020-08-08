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Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на второй срок, потому что "никто не был так суров с Россией", как он. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:56
россия
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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Россияне! Участие в выборах президента США - долг каждого российского гражданина!
80
Во дал под штангу! ...да как-то до самой дальней звезды,кто у вас там и что у вас там?!...на данное время лично мне как-то всё равно. С вашим отставанием от нас(сильно!) по технологии вооружения(где ваше сразу можно считать металлоломом (в сравнении и действии с нашим.) Меня и многих людей интересует внутренне состояние страны и делания в нём всё лучше и лучше для проживания своих людей. Я думаю Армию России наш Президент доведёт до....БЛЕСКА! Ну а потом и то что о чём я сказал,возьмётся КОНКРЕТНО! Лично я подожду,а что будет зависеть от меня ,с огромным удовольствием помогу. ¯\_(ツ)_/¯
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россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

03:26 08.08.2020 (обновлено: 09:56 08.08.2020)
10915
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на второй срок, потому что "никто не был так суров с Россией", как он.

"Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту, это Дональд Трамп", — заявил он на пресс-конференции.

Среди своих достижений, которые, по его мнению, не нравятся России, Трамп назвал укрепление вооруженных сил, повышение расходов на НАТО, а также санкции против российских газопроводов.
Кроме того, считает Трамп, Китай тоже не хочет его переизбрания.
Вопрос на засыпку. Дональд Трамп перехотел откладывать выборы
31 июля, 17:56Акценты
Вопрос на засыпку. Дональд Трамп перехотел откладывать выборыТрамп уверен, что, невзирая на пандемию, задавит конкурента явкой. Голосование же на дому лишит его этого преимущества. Пожалуй, прав. Только Байдену он уже проигрывает не по почте, а по опросам на улице.
При этом директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что российские власти поддерживают Трампа и пытаются очернить его соперника — кандидата от демократов Джо Байдена, которого считают представителем "антироссийского истеблишмента".
В пример Эванина привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, публикует свидетельствующие о коррупции расшифровки телефонных разговоров Байдена с украинским руководством, чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента и Демократическую партию".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а министр иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет.
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РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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Россияне! Участие в выборах президента США - долг каждого российского гражданина!
8 августа, 04:46
АНДРЕЙ КОННИН
15650000
Во дал под штангу! ...да как-то до самой дальней звезды,кто у вас там и что у вас там?!...на данное время лично мне как-то всё равно. С вашим отставанием от нас(сильно!) по технологии вооружения(где ваше сразу можно считать металлоломом (в сравнении и действии с нашим.) Меня и многих людей интересует внутренне состояние страны и делания в нём всё лучше и лучше для проживания своих людей. Я думаю Армию России наш Президент доведёт до....БЛЕСКА! Ну а потом и то что о чём я сказал,возьмётся КОНКРЕТНО! Лично я подожду,а что будет зависеть от меня ,с огромным удовольствием помогу. ¯\_(ツ)_/¯
8 августа, 05:04
Стенька Разин
5200007
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