https://ria.ru/20200808/1575516092.html
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
В Таиланде в результате ДТП погибла украинская блогерша-путешественница Валерия. Об этом в Instagram сообщила ее близкая подруга Анна Токарева, проживающая в... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:31
2020-08-08T10:58
анастасия тропицель
таиланд
украина
в мире
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https://ria.ru/20200406/1569617598.html
АНДРЕЙ КОННИН
Блогером быть - недолго жить.
44
nakιs Kamakιs
Скоро можно будет уже специально отделные кладбища открывать, для блогеров.
25
24
таиланд
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1400x0_80_0_0_a53b5e7e8d083ebdf1bbd4e51cc90e19.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия тропицель, таиланд, украина, в мире