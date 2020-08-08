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Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
В Таиланде в результате ДТП погибла украинская блогерша-путешественница Валерия. Об этом в Instagram сообщила ее близкая подруга Анна Токарева, проживающая в... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:58
анастасия тропицель
таиланд
украина
в мире
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Блогером быть - недолго жить.
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Скоро можно будет уже специально отделные кладбища открывать, для блогеров.
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таиланд
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1400x0_80_0_0_a53b5e7e8d083ebdf1bbd4e51cc90e19.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
анастасия тропицель, таиланд, украина, в мире

Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде

02:31 08.08.2020 (обновлено: 10:58 08.08.2020)
39129
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкПхукет
Пхукет
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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Пхукет. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Таиланде в результате ДТП погибла украинская блогерша-путешественница Валерия. Об этом в Instagram сообщила ее близкая подруга Анна Токарева, проживающая в королевстве.
По словам девушки, блогерша погибла 2 августа в провинции Сураттхани в результате ДТП. Сейчас близкие собирают средства на транспортировку погибшей на родину.
В Instagram Валерии содержится большое количество фотографий с популярных туристических мест, таких как Бали, Ибица, Турция, Вьетнам и другие.
В конце июня стало известно о гибели на Бали восемнадцатилетней блогерши Насти Тропицель. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Блогерша получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Павел Петель
6 апреля, 09:19
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
812691001132
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Анастасия ТропицельТаиландУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Блогером быть - недолго жить.
8 августа, 04:36
АНДРЕЙ КОННИН
26150012
Скоро можно будет уже специально отделные кладбища открывать, для блогеров.
8 августа, 07:42
nakιs Kamakιs
1860001
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