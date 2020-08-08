Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Люди, которые покупают автомобили с климат-контролем, очень часто не используют все его возможности. Какие именно, рассказал в интервью Люди, которые покупают автомобили с климат-контролем, очень часто не используют все его возможности. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнал "Авторевю" Леонид Голованов.

В жаркую погоду в автомобиле не обойтись без охлаждения. В современных автомобилях чаще всего используются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля, рассказал Леонид Голованов. В интервью радио Sputnik автоэксперт предупредил, что в разных машинах климат-контроль работает по-разному.

"Например, в автомобиле может быть заявлен двухфазный или многозонный климат-контроль. Проверить очень просто – можно выставить 17 градусов тепла у водителя и 23 градуса у пассажира, поехать и посмотреть, будет ли разница температур. У европейских брендов система климат-контроля работает лучше, чем у японских или корейских. Хотя бывают и исключения", – сказал Леонид Голованов.

Чтобы использовать все возможности климат-контроля, нужно включить автоматический режим.

"Первое, что нужно сделать в машине с климат-контролем, это включить кнопочку "auto" и попробовать с ним пожить, ничего не трогая, выставить только необходимую температуру. В автомобиле с хорошим климат-контролем не должно быть ни холодно, ни жарко, ни душно, он должен делать все сам", – рассказал радио Sputnik Леонид Голованов.

Автоэксперт объяснил, почему многие автолюбители продолжают вручную регулировать скорость вентилятора и распределение воздуха.