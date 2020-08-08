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Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
Люди, которые покупают автомобили с климат-контролем, очень часто не используют все его возможности. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:05
авто
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РИА Новости
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353
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авто, общество

Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем

02:05 08.08.2020
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© Fotolia / Gerhard SeybertКондиционер в автомобиле
Кондиционер в автомобиле
© Fotolia / Gerhard Seybert
Кондиционер в автомобиле . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Люди, которые покупают автомобили с климат-контролем, очень часто не используют все его возможности. Какие именно, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнал "Авторевю" Леонид Голованов.
В жаркую погоду в автомобиле не обойтись без охлаждения. В современных автомобилях чаще всего используются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля, рассказал Леонид Голованов. В интервью радио Sputnik автоэксперт предупредил, что в разных машинах климат-контроль работает по-разному.
"Например, в автомобиле может быть заявлен двухфазный или многозонный климат-контроль. Проверить очень просто – можно выставить 17 градусов тепла у водителя и 23 градуса у пассажира, поехать и посмотреть, будет ли разница температур. У европейских брендов система климат-контроля работает лучше, чем у японских или корейских. Хотя бывают и исключения", – сказал Леонид Голованов.
Чтобы использовать все возможности климат-контроля, нужно включить автоматический режим.
"Первое, что нужно сделать в машине с климат-контролем, это включить кнопочку "auto" и попробовать с ним пожить, ничего не трогая, выставить только необходимую температуру. В автомобиле с хорошим климат-контролем не должно быть ни холодно, ни жарко, ни душно, он должен делать все сам", – рассказал радио Sputnik Леонид Голованов.
Автоэксперт объяснил, почему многие автолюбители продолжают вручную регулировать скорость вентилятора и распределение воздуха.
"Это может происходить из-за двух причин. Либо климат-контроль действительно плох, и автоматика не отрабатывает всех необходимых ситуаций. Либо человек просто не представляет, что он купил, и не доверяет автоматике", – считает Леонид Голованов.
Кондиционеры
27 июля 2019, 03:30
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
271950249
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