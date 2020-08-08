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Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Отец и 10-летний сын пострадали при стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T01:49
гумвд
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
гумвд, москва, происшествия

Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве

01:49 08.08.2020
35038
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Отец и 10-летний сын пострадали при стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полицию об инциденте на улице Юных Ленинцев в районе дома 101.
"Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем", - сказали в пресс-службе.
По информации полиции, отец и сын направлены в больницу. Правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия и ищет подозреваемых.
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759143420
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