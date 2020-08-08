Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

"Российские артисты, наверное, не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива. Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим, безусловно, и в частности, я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу (Лукашенко)… Вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что просто люди не хотят ничего общего иметь с политикой", - заявил Пригожин РИА Новости.