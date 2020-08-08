Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались от участия в концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, потому что не хотят участвовать в "предвыборной кампании ни одного из кандидатов", он с супругой Валерией также отказался от поездки.
Ранее российский певец Леонид Агутин и другие артисты сообщили, что не приедут на запланированный на 8 августа концерт в Белоруссии. Выборы президента республики назначены на 9 августа.
"Российские артисты, наверное, не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива. Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим, безусловно, и в частности, я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу (Лукашенко)… Вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что просто люди не хотят ничего общего иметь с политикой", - заявил Пригожин РИА Новости.
Он добавил, что в связи с отменой многих концертов артисты сейчас "голодны до выступлений", однако отказ от участия в праздничном концерте он считает правильным решением.
"Если бы это были бы кассовые концерты, где люди приходят, покупают билеты, наверное, это было бы здорово, а участвовать в выборах как-то не очень, мне кажется, правильно. Особенно сейчас", - добавил он.
По словам Пригожина, ему с Валерией тоже поступило приглашение 6 августа. "Но, понимаете, посреди всего этого дела, тем более с этими рейсами, самолетами, перелетами. Все-таки коронавирус не отступил, мы находимся в зоне карантина… И одна из причин, которая тоже нас сдерживает, – это и карантин в том числе, потому что сотни тысяч людей приходят на эти мероприятия", - заключил продюсер.
Ряд концертов запланирован 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события многие артисты отказались выступать. Среди них Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.