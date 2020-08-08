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"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила американских сенаторов, направивших письмо с угрозами в адрес оператора порта в немецком городе Засниц из-за... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T01:40
северный поток — 2
балтийское море
нафтогаз украины
сша
украина
экономика
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Сама большая ошибка большевиков, нарезать русские земли на национальные образования ив последствии эти земли раздать налево и направо. Не думаю, что Ленин был дурак, он прекрасно понимал, что это рано или поздно рванет и рвануло уже в конце 80х..и продолжает рвать, убивая людей и сжимая Россию
76
Заканчивать с транзитом через 404 ую надо , и Газмяс национализировать .
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балтийское море
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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северный поток — 2, балтийское море, нафтогаз украины, сша, украина, экономика

"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

01:40 08.08.2020
14505
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила американских сенаторов, направивших письмо с угрозами в адрес оператора порта в немецком городе Засниц из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2".
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех членов сената США в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".
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"Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию", - говорится в сообщении на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
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Северный поток — 2Балтийское мореНафтогаз УкраиныСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сама большая ошибка большевиков, нарезать русские земли на национальные образования ив последствии эти земли раздать налево и направо. Не думаю, что Ленин был дурак, он прекрасно понимал, что это рано или поздно рванет и рвануло уже в конце 80х..и продолжает рвать, убивая людей и сжимая Россию
8 августа, 02:10
Александр Смирнов
6921004
Заканчивать с транзитом через 404 ую надо , и Газмяс национализировать .
8 августа, 09:25
xxazar555
5600001
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