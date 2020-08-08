"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила американских сенаторов, направивших письмо с угрозами в адрес оператора порта в немецком городе Засниц из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2".
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех членов сената США в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".
"Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию", - говорится в сообщении на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.