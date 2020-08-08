Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число жертв жесткой посадки Boeing 737 в индийском городе Кожикоде достигло 20 человек, более 140 получили ранения, сообщает издание Число жертв жесткой посадки Boeing 737 в индийском городе Кожикоде достигло 20 человек, более 140 получили ранения, сообщает издание Hindustan Times

Ранее говорилось о 17 погибших и более 120 пострадавших.

Среди погибших, как уточняет издание, оба пилота.

Накануне самолет лоукостера Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Кожикоде в штате Керала. По данным властей, при приземлении во время дождя лайнер упал со склона и развалился на две части.

Самолет летел из Дубая, на борту было 190 человек, в том числе 174 взрослых, десять детей, два пилота и четыре члена экипажа. Этим рейсом возвращались на родину индийцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса.