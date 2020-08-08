https://ria.ru/20200808/1575515298.html
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Число жертв жесткой посадки Boeing 737 в индийском городе Кожикоде достигло 20 человек, более 140 получили ранения, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T01:05
2020-08-08T10:52
индия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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индия, в мире
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Число жертв жесткой посадки Boeing 737 в индийском городе Кожикоде достигло 20 человек, более 140 получили ранения, сообщает издание Hindustan Times
.
Ранее говорилось о 17 погибших и более 120 пострадавших.
Среди погибших, как уточняет издание, оба пилота.
Накануне самолет лоукостера Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Кожикоде в штате Керала. По данным властей, при приземлении во время дождя лайнер упал со склона и развалился на две части.
Самолет летел из Дубая, на борту было 190 человек, в том числе 174 взрослых, десять детей, два пилота и четыре члена экипажа. Этим рейсом возвращались на родину индийцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса.
Кадры с места аварии свидетельствуют, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушились, на взлетно-посадочной полосе и вокруг нее разбросаны обломки.