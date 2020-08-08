https://ria.ru/20200808/1575515089.html
"Не могу молчать": Грымов заявил об "уничтожении" Ефремова адвокатом
Худрук театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов прокомментировал в эфире НСН отказ актера Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:41
2020-08-08T00:41
дтп с участием михаила ефремова
юрий грымов
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200807/1575487802.html
https://ria.ru/20200807/1575485083.html
Alla Glazunova
Чтобы оставаться человеком, человеком надо быть. А здесь поседевший мажор, папин сынок, который так и не повзрослел и, главное, не созрел ни как личность, ни как человек. Врезался и вся позолота осыпалпсь.
50
Елена Лашманова
Даааа. Адвокат у него абсолютно никчемный, если не сказать преступный. И где адвокатское сообщество? Он же прямо топит подзащитного. Явный непрофессионал.
23
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, юрий грымов, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Худрук театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов
прокомментировал в эфире НСН
отказ актера Михаила Ефремова
признать вину в смертельном ДТП
.
"Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю", - заявил Грымов.
По его мнению, нельзя забывать о семье, в которой человек погиб из-за ДТП с пьяным водителем.
"Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться", – добавил режиссер.
Смертельное ДТП в центре Москвы
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.