"Не могу молчать": Грымов заявил об "уничтожении" Ефремова адвокатом

"Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю", - заявил Грымов.

По его мнению, нельзя забывать о семье, в которой человек погиб из-за ДТП с пьяным водителем.

"Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться", – добавил режиссер.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.