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Посол рассказал о режиме содержания задержанных в Белоруссии россиян
Режим содержания задержанных в Белоруссии российских граждан улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий, заявил в... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:14
задержание россиян под минском
россия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, россия, белоруссия, в мире

Посол рассказал о режиме содержания задержанных в Белоруссии россиян

00:14 08.08.2020
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Режим содержания задержанных в Белоруссии российских граждан улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий, заявил в пятницу посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Сотрудники консульского отдела российского посольства 6-7 августа провели встречи с гражданами РФ, которые находятся под следствием. Первая встреча с консулами состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа.
"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан (в лучшую сторону - ред.), граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", - заявил Мезенцев журналистам.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 15:53
Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В пятницу дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, они договорились установить "истинные причины" ситуации, приведшей к задержанию россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности..
Сенатор Алексей Пушков
Вчера, 10:57
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
4810301
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Задержание россиян под МинскомРоссияБелоруссияВ мире
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