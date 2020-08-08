Посол рассказал о режиме содержания задержанных в Белоруссии россиян

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Режим содержания задержанных в Белоруссии российских граждан улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий, заявил в пятницу посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Сотрудники консульского отдела российского посольства 6-7 августа провели встречи с гражданами РФ, которые находятся под следствием. Первая встреча с консулами состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа.
"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан (в лучшую сторону - ред.), граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", - заявил Мезенцев журналистам.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В пятницу дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, они договорились установить "истинные причины" ситуации, приведшей к задержанию россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности..