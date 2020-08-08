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Туризм
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В Китае снижают цены для туристов на посещение достопримечательностей
Более 500 туристических объектов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу приняли решения снизить цены на билеты, чтобы привлечь больше... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, гуйчжоу, новости - туризм, шаньдун, китай

В Китае снижают цены для туристов на посещение достопримечательностей

11:17 08.08.2020 (обновлено: 11:39 08.08.2020)
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© РИА Новости / Светлана БаеваНа горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае
На горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 500 туристических объектов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу приняли решения снизить цены на билеты, чтобы привлечь больше посетителей и поддержать сферу гостеприимства, сообщает Asia One.
До конца года путешественники смогут увидеть достопримечательности со скидками от 20 до 50 процентов.
Число посетителей во время экскурсий сокращено вполовину от привычного. Они должны носить маски, а перед входом на туробъект – пройти термометрию и показать специальный QR-код с информацией о здоровье.
К примеру, в провинции Гуйчжоу правительство с апреля по июль предлагало бесплатные билеты на все 420 туристических достопримечательностей. Сейчас это право сохранено только для медиков, а остальные платят лишь 50 процентов за вход. Причем покупать их надо онлайн.
По словам чиновников, благодаря гибкой ценовой политике, число туристов на объектах составило почти половину от прошлогодних показателей. Для привлечения гостей достопримечательности в Китае увеличивают время работы, проводят прямые трансляции, показывая пользователям свои коллекции и уникальные экспонаты.
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