В Китае снижают цены для туристов на посещение достопримечательностей

На горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 500 туристических объектов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу приняли решения снизить цены на билеты, чтобы привлечь больше посетителей и поддержать сферу гостеприимства, Более 500 туристических объектов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу приняли решения снизить цены на билеты, чтобы привлечь больше посетителей и поддержать сферу гостеприимства, сообщает Asia One.

До конца года путешественники смогут увидеть достопримечательности со скидками от 20 до 50 процентов.

Число посетителей во время экскурсий сокращено вполовину от привычного. Они должны носить маски, а перед входом на туробъект – пройти термометрию и показать специальный QR-код с информацией о здоровье.

К примеру, в провинции Гуйчжоу правительство с апреля по июль предлагало бесплатные билеты на все 420 туристических достопримечательностей. Сейчас это право сохранено только для медиков, а остальные платят лишь 50 процентов за вход. Причем покупать их надо онлайн.