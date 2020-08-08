https://ria.ru/20200808/1575503807.html
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута Хода Мелки сняла трогательное видео, на котором ее пожилая мама играет на рояле старинную балладу Auld Lang Syne среди обломков своей... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T07:27
2020-08-08T07:27
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, музыка, новости культуры, взрывы в бейруте, франция, ирак, италия, бейрут
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Жительница Бейрута Хода Мелки сняла трогательное видео, на котором ее пожилая мама играет на рояле старинную балладу Auld Lang Syne среди обломков своей разрушенной квартиры на следующий день после того, как в столице Ливана произошел страшный взрыв, сообщает
SBS.
Позже ролик был опубликован в Facebook, где его положительно оценили тысячи пользователей: "Я буду молиться за вас", "Спасибо за то, что поделились этим видео, будьте здоровы", "Эта песня напоминает о старых добрых временах".
Старинную шотландскую песню Auld Lang Syne, написанную в конце XVIII века на стихи Роберта Бернса, традиционно исполняют в англоязычных странах в новогоднюю ночь. В тексте баллады говорится о том, как важно не забывать о том хорошем, что когда-то было в жизни.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, около пяти тысяч получили ранения.
Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль и Франция, полевые госпитали в Бейрут направили Россия, Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что высылает в столицу Ливана медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших. Ранее сообщалось, что Италия отправила свой самолет с гумпомощью.