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Как живет село в Удмуртии, где остались практически одни пенсионеры
Девять улиц, меньше трехсот жителей, дорогу в райцентр размывает каждую весну — в маленьком селе Поломском в Удмуртии остались в основном пенсионеры. Те, кто... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:07
жкх
москва
удмуртская республика (удмуртия)
игринский район
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
жкх, москва, удмуртская республика (удмуртия), игринский район, общество

Как живет село в Удмуртии, где остались практически одни пенсионеры

08:00 08.08.2020 (обновлено: 08:07 08.08.2020)
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© Фото : из личного архива Натальи ДобровольскихНаталья Добровольских
Наталья Добровольских
© Фото : из личного архива Натальи Добровольских
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Мария Семенова. Девять улиц, меньше трехсот жителей, дорогу в райцентр размывает каждую весну — в маленьком селе Поломском в Удмуртии остались в основном пенсионеры. Те, кто помоложе, не появляются на родине месяцами: работают вахтовым методом. Помимо частного сектора, здесь семь многоквартирных домов, еще три стоят закрытыми — там давно никого нет. Порядок в умирающем поселке поддерживает сотрудница управляющей компании, мастер участка Наталья Добровольских с двумя помощниками. К ней приходят, если течет крыша или нужно передвинуть шкаф, — больше ведь обратиться не к кому. История женщины, которая сохраняет жизнь в обезлюдевшей деревне, — в материале РИА Новости.

"Свое, родное"

"Вовсе у нас не умирающий поселок! — возмущается моему вопросу Наталья. — Раньше было зажиточное село: торф добывали. А сейчас работы нет, молодежь уехала. Мы с мужем думали: что делать? Но здесь все свое, родное. Так и остались".
Наталье Добровольских 51 год. Родилась в деревне неподалеку, сюда ходила в школу. Еще ученицей познакомилась с будущим супругом — поженились почти сразу после выпускного.
© Фото : из личного архива Натальи ДобровольскихНаталья заполняет документы
Наталья заполняет документы
© Фото : из личного архива Натальи Добровольских
Наталья заполняет документы
"Я работала на стройке, дома возводила в Поломе, потом в школе поваром восемь лет, но попала под сокращение. Полгода искала работу, стояла на бирже, думала: "Как же так, люди трудятся, и мне надо, у меня же дети (к этому моменту уже родились сын и дочь). Затем была штукатуром, кочегаром", — пересказывает нехитрую биографию Наталья.

"Проблем нет"

Добровольских говорит, что в других деревнях "еще хуже", да и проблем в Поломском особенных нет. Но тут же перечисляет: каждую весну размывает дорогу в сторону райцентра, поселка Кез, интернет есть, а вот мобильную связь поймать трудно, "шаг вправо-влево — и нет сигнала".

"У нас с 1949 года был деревянный мост через реку, его предприятие по добыче торфа за свой счет обновляло. Теперь построили прекрасную переправу, мы довольны. Вот только бы дорогу от моста до поселка проложили. Там грунтовка, весной река разливается, выбраться не можем".

В Поломское ведет еще одна дорога — из соседнего Игринского района, до которого рукой подать. "Однако туда по весне тоже не попасть — там шесть километров грунтовки, она бесхозная. В Игринском районе ее не взяли на баланс, сказали: "Зачем нам это?" Так и висит между небом и землей. Мы сами устраиваем субботники, собираем деньги, ремонтируем, чем получится — когда гравием, в другой год битые кирпичи в ямы засыпаем. С лопат, техники-то нет. Вот такие у нас трудности, а вообще — все хорошо. Продукты привозят, почта работает, амбулатория. Школа, правда, закрылась, дети учатся в соседней деревне, а когда река разливается, сидят дома".
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"Ни молотков, ни гвоздей"

Добровольских спасает от обветшания в том числе и те самые дома, которые когда-то строила. "Позвали в управляющую компанию. Думала, не получится — не женское дело. А дочь говорит: "Мама, руки ко всему привыкают, не понравится — уйдешь". Много бумажной работы, казалось, не смогу, а потом втянулась. В октябре будет одиннадцать лет, как я здесь. Правда, зарплаты маленькие, а куда деваться, ездить по вахтам — это надо смолоду привыкать".
В подчинении у нее сперва был один сотрудник — электрик. Когда муж потерял работу, тоже трудоустроился под началом жены — сантехником. Участок ЖКХ, которым занялась Наталья, достался ей в ужасном состоянии. Формально в Поломском числился сотрудник УК, однако ветшающими домами никто не занимался.
© Фото : из личного архива Натальи ДобровольскихСотрудники за работой
Сотрудники за работой
© Фото : из личного архива Натальи Добровольских
Сотрудники за работой
"Не было ни молотков, ни гвоздей, ни сантехнических ключей — кран открутить нечем. Пока один сотрудник был, в подполье вместе с ним ходила, водопровод делала, на крышу лазила шифер стелить. Как пришел муж на работу, стало проще. А до того бегаешь целый день, и тебя еще бумажная волокита ждет — очень тяжело", — вспоминает она.
В трех многоквартирных домах никто не живет, еще два — полупустые: "На двенадцать квартир всего три семьи". Наталья надеется, что когда-нибудь здания, простаивающие в резерве, оживут. Недавно вместе с помощниками поменяла везде канализацию и электропроводку.
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"Теперь полегче. А то все ржавое, лопается, то здесь, то там льется ручьем! Мы за любую работу беремся — вне зависимости от того, наша или нет. Например, к частным домам УК никакого отношения не имеет, но люди приходят и говорят: "Наташ, дай, пожалуйста, мужиков". У нас же в основном пенсионеры, бабушки иногда зовут подвинуть шкаф, палас постелить. Бывает, делаем просто за "спасибо" — по-человечески, от чистого сердца", — делится она подробностями.

"Сроки приходят"

Дома, которые Наталья помнит на этапе стройки, сохранились неплохо: их возвели в 90-х. Но те, что появились раньше, в 70-х, вызывают у мастера участка тревогу. Требуется капитальный ремонт, а со средствами туго — никто не заинтересован в спасении вымирающего села. "Здания ветшают — сроки проходят. Крыша меня очень беспокоит, шифер-то старый. Как дождь проливной — все течет. Нужно менять. Получится ли? Я-то на хорошее надеюсь", — разводит руками Наталья.
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У Добровольских и ее сотрудников неполная ставка: Наталья работает четыре дня в неделю с восьми до 16, сантехник и электрик — до обеда. Но это по графику, а на деле иногда приходится и в выходные: "Жители звонят: "Наташа, так и так, прорвало". Надо идти, значит".

"Продержусь ли до пенсии?"

Хотя Добровольских за пятьдесят, она смеется: "Еще совсем молодая". На пенсию не собирается.

"Пока предприятие не закроется, буду работать. Но задумываюсь частенько: сократят нас, куда пойду? Людей в Поломском все меньше: кто умирает, кто уезжает, бабушек дети забирают в города. Как очередная квартира освобождается — на душе сразу пусто становится. Хоть бы кто-то к нам приехал, жилье-то хорошее. У нас практически все в муниципальной собственности, приватизированных квартир мало. Часто прикидываю: до пенсии дотяну ли? Возраст-то подняли. До 55 лет я бы продержалась. Если не трудиться, быстро постарею. У нас в магазине, на почте, в амбулатории все старше меня. Женщины работают на пенсии — и я хочу", — планирует она.

Наталья, хоть и занимается многоквартирными домами, сама перебралась в частный сектор. Очередную пожилую женщину дети перевезли в город — освободилось жилье в муниципальной собственности. Добровольских туда и заселились. С супругом они держат коз и кур. Дети давно выросли и живут отдельно, в городе, но все лето у Натальи гостят внучки. Вот и сейчас они с ней.
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