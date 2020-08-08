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В Калининградской области используют технологичный бетон
Власти Калининградской области проведут эксперимент по использованию новейшего фибробетона при замене дорожного полотна, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хорошие новости, общество

В Калининградской области используют технологичный бетон

08:00 08.08.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЗаливка бетона на строительстве участка дороги
Заливка бетона на строительстве участка дороги
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Власти Калининградской области проведут эксперимент по использованию новейшего фибробетона при замене дорожного полотна, сообщается на сайте правительства региона. Считается, что такое покрытие нужно ремонтировать раз в 50 лет. Для начала оборудуют два участка дороги, по 1,7 и 1,8 километра.
В области впервые будут применять фибробетон, хотя материал уже используется в некоторых регионах страны. Калининградские специалисты добавят в материал полимерно-синтетические волокна.
"Для региона применение этого материала при дорожном капремонте и реконструкции – новшество. Мы взяли две небольшие, второстепенные дороги со старым бетонным покрытием. Сделаем покрытие из бетона нового поколения и посмотрим, как он поведет себя в различных погодных условиях. Прежде чем принять такое решение, мы ознакомились с положительным опытом в Белоруссии, где активно применяют этот материал на дорогах, расположенных между городами", – приводит пресс-служба слова министра развития инфраструктуры региона Елены Дятловой.
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Материал производится в регионе российской компанией. Пока нет конкретных планов реконструкции других бетонных дорог области с использованием нового фибробетона.
"Мы сейчас осторожны в оценках, так как впервые в Калининградской области делается фибробетонное дорожное покрытие. Нужно время, чтобы проверить, как поведут себя дороги в различных климатических условиях – в снег, в дождь, в жару. Спустя один-два года у нас будет понимание, применять ли такое покрытие при реконструкции других участков областных дорог", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На трассе Вишневое – Сосновка – Вербное – Гусево ширина дорожного полотна будет увеличена практически в два раза и составит 6 метров, на тротуаре уложат плитку. Этот участок планируется сдать уже 30 августа. На реконструкции участка трассы Зеленоградск – Приморск через Светлогорск – Куликово – Заостровье работы в начальной стадии, протяженность составит около 2 километров. Покрытие дороги будет также из фибробетона, тротуар будет совмещен с велодорожкой. Ремонт планируется закончить 20 декабря, сообщили в пресс-службе.
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