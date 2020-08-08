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https://ria.ru/20200808/1575492214.html
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
Губернатор штата Нью-Йорк подписал закон, разрешающий производство мороженого с добавлением крепких алкогольных напитков, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:11
туризм
еда - туризм
туризм
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
новости - туризм
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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еда - туризм, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (штат), сша, мороженое, еда

В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером

13:11 08.08.2020
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© Depositphotos / denyshutterМороженое в кокосе
Мороженое в кокосе
© Depositphotos / denyshutter
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк подписал закон, разрешающий производство мороженого с добавлением крепких алкогольных напитков, сообщает Travel and Leisure.
Два года назад губернатор Эндрю Куомо разрешил производство мороженого с пивом и сидром. Теперь в лакомство можно добавлять ликер. Власти считают, что этот закон простимулирует малый бизнес, позволит нью-йоркским фермерам, производителям крафтовых напитков и молочной продукции удовлетворить спрос потребителей.
Согласно правилам, в мороженом не должно содержаться более пяти процентов алкоголя. И этот десерт нельзя будет употреблять лицам, моложе 21 года.
Создатели мороженого говорят, что сочетание крепкого алкоголя и сливочного мороженого открывает огромную палитру вкусов, где есть возможность для импровизации. Кроме ликера, пива и сидра есть также винное мороженое и вариант с кленовым бурбоном.
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