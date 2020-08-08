В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк подписал закон, разрешающий производство мороженого с добавлением крепких алкогольных напитков, Губернатор штата Нью-Йорк подписал закон, разрешающий производство мороженого с добавлением крепких алкогольных напитков, сообщает Travel and Leisure.

Два года назад губернатор Эндрю Куомо разрешил производство мороженого с пивом и сидром. Теперь в лакомство можно добавлять ликер. Власти считают, что этот закон простимулирует малый бизнес, позволит нью-йоркским фермерам, производителям крафтовых напитков и молочной продукции удовлетворить спрос потребителей.

Согласно правилам, в мороженом не должно содержаться более пяти процентов алкоголя. И этот десерт нельзя будет употреблять лицам, моложе 21 года.