Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575486912.html
"Кожа свисала лентами". Почему японцы не винят США в тысячах смертей
Американские пилоты, сбросив "Малыша" на Хиросиму, отсчитывали последние 43 секунды. А люди, на чьи головы вот-вот обрушится смерть, ничего не подозревая,... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:08
коронавирус covid-19
вторая мировая война (1939-1945)
нагасаки (город)
япония
хиросима (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_0:163:2699:1681_1400x0_80_0_0_8dbe398dc1584bb286026c9129db7597.jpg
когда-то были самураи и гордость, а сейчас жалкие американские холуи
137
японцы преодолели гнев и ненависть к тем, кто сбросил бомбы на их землю, после того как поняли, что источником всего зла была сама война, а не нации, участвовавшие в ней. (С) Какая еруда! Кто же им так мозги запудрил! По этой логике никаких претензий и репараций к Германии быть не должно. Война же виновата, а не нации.
135
44
нагасаки (город)
япония
хиросима (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_0:163:2699:1681_1400x0_80_0_0_8dbe398dc1584bb286026c9129db7597.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_0:0:2700:2025_1400x0_80_0_0_675dacb15126d6ae9f6de23b997cc66c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_206:0:2254:2048_1400x0_80_0_0_1898333284ff00ab2a2d0d551a363bda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вторая мировая война (1939-1945), нагасаки (город), япония, хиросима (город), в мире

"Кожа свисала лентами". Почему японцы не винят США в тысячах смертей

08:00 08.08.2020 (обновлено: 08:08 08.08.2020)
14662
© AP Photo / AnonymousХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки
© AP Photo / Anonymous
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Американские пилоты, сбросив "Малыша" на Хиросиму, отсчитывали последние 43 секунды. А люди, на чьи головы вот-вот обрушится смерть, ничего не подозревая, занимались привычными утренними делами. Первые и единственные взрывы атомных бомб оборвали или навсегда изменили жизнь сотен тысяч японцев. Почему они десятилетиями молчали об этом горе и не таят зла на США — в материале РИА Новости.

Роковое утро

Для пятиклассника Такаси утро 6 августа 1945 года было счастливым — он наконец был дома. До этого мальчик жил в эвакуационном центре за городом, откуда 4 августа его забрала мать. Она хотела вернуться в Хиросиму через несколько дней, но сын упросил ее отправиться раньше. И до сих пор винит себя в этом.
"Приехали вечером, — вспоминает 82-летний Такаси Терамото. — Утром я был во дворе: майка с коротким рукавом, трусы — играл и общался с друзьями. Мама торопила, нам надо было в больницу. Когда я зашел в дом, чтобы собраться, в окне что-то полыхнуло. И — темнота".
Он был в километре от эпицентра. Когда очнулся, увидел вдалеке жуткое свечение. "Я двинулся на него и каким-то образом оказался на главной дороге. Соседка, увидев меня, спросила, кто я. Мое окровавленное лицо было неузнаваемым. Она донесла меня до безопасного места в горах на спине".
Для жительницы Нагасаки Сигеко Матсумото утро 9 августа тоже было радостным. Просидев несколько дней в бомбоубежище, она наконец могла поиграть с ровесниками на улице. "Сирены не было, поэтому все вернулись домой. Мы с братьями ждали, когда нас заберет дедушка. В 11:02 небо стало ярко-белым", — говорит она. "Толстяк" взорвался всего в 800 метрах от нее.
© AP PhotoЖертвы атомной бомбардировки Хиросимы, 6 октября 1945
Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы, 6 октября 1945
© AP Photo
Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы, 6 октября 1945
"Взрывная волна бросила нас обратно в бомбоубежище. Мы сидели там в шоке, израненные. К нам заползали люди, все в ожогах. Кожа свисала лентами, волосы сгорели, — у Матсумото это до сих пор вызывает ужас. — Многие тут же умирали, образовалась куча тел. Вонь и жара были невыносимые".
Она провела так три дня. Потом ее с братьями и сестрами нашел дед и отвел домой. "Никогда не забуду тот ад снаружи: на земле — обгоревшие тела, глаза навыкате блестят. Тысячи трупов в реке, раздутые, фиолетовые... Каждый раз, когда дед обгонял меня на пару шагов, я кричала: "Подожди!" Я была в ужасе от мысли, что останусь там", — признается японка.
Ее случай уникальный. На таком расстоянии от эпицентра погибали мгновенно. Но умирали и выжившие — день за днем, месяц за месяцем. Всего к концу 1945-го число жертв достигло 80 тысяч человек. В Хиросиме — 70 тысяч.
© AP Photo / AnonymousХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки
© AP Photo / Anonymous
Хиросима после американской атомной бомбардировки
"Практически все, кого я встретил по пути из Хиросимы в эвакуационный центр, умерли. И даже та женщина, которая меня до него донесла, — рассказывает Терамото. — Спустя месяц я заметил, что у меня выпадают волосы. Все тело болело, я долго не мог встать с кровати. Слышал, как у меня над головой шепчутся: "Думаете, он выживет?" Но страха смерти не помню".
Жизнь возвращалась в Хиросиму постепенно. Уже на третий день после взрыва пустили поезда, среди руин появлялись новые домики, на улицы вернулись торговцы. Школы открыли в апреле 1946-го. Терамото тоже вернулся к учебе. Сегодня таких, как он, в Японии называют хибакуся — выжившие. Все эти десятилетия им приходилось очень непросто.
© AP Photo / Itsuo InouyeГруппа хибакуся у посольства Франции в Токио
Группа хибакуши у посольства Франции в Токио
© AP Photo / Itsuo Inouye
Группа хибакуся у посольства Франции в Токио

Сохранить память

"Возникали трудности с устройством на работу, да и в личной жизни, поэтому мы перестали об этом упоминать, постарались забыть. Условились никогда никому не раскрывать наш секрет", — говорит Кейко Огуро, одна из самых известных в Японии хибакуся.
И долгое время они действительно молчали. Ненавидели американцев, но гнев держали в себе: в стране находились войска коалиции и действовала цензура. При этом многие испытывали чувство вины из-за того, что выжили. "Мы злились на самих себя. Нас угнетало, что мы не можем помочь пострадавшим, стыдились того, что не в силах что-либо исправить", — объясняет Кейко Огуро.
Но теперь она понимает: чтобы пережить боль и горе, надо об этом рассказать. И хибакуся нарушили молчание. Возникли организации, цель которых — сохранить воспоминания выживших и передать их будущим поколениям. Сейчас в Японии этим занимаются в рамках программы A-bomb Legacy Successors.
© Atomic Heritage FoundationХибакуся Кейко Огуро
Хибакуся Кейко Огуро
© Atomic Heritage Foundation
Хибакуся Кейко Огуро
Собранные материалы проверяют сотрудники Мемориального музея мира в Хиросиме, после чего волонтеры приступают к работе: знакомят туристов и школьников с историями выживших. Тошико Окамото водит экскурсии в музее. За это даже платят, но деньги ее волнуют меньше всего.
"Главное, чтобы новые поколения осознали ужас ядерной войны. Хотя я и не пострадала от взрыва и радиации, я очень сочувствую жертвам", — говорит она РИА Новости.
По ее словам, японцы преодолели гнев и ненависть к тем, кто сбросил бомбы на их землю, после того как поняли, что источником всего зла была сама война, а не нации, участвовавшие в ней. "Сейчас по телевидению много сюжетов о недавней истории Японии и ее роли во Второй мировой", — отмечает Окамото, подчеркивая, что никаких табу на это уже нет.
© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Эпидемия коронавируса и ее последствия должны заставить людей во всем мире вспомнить, что пережили японцы 75 лет назад. Тогда ведь тоже никто ничего не знал о новой болезни — радиационной, лекарств от нее не было, указывает хибакуся Кейко Огуро. Несмотря на преклонный возраст — ей скоро 83 года, она надеется, что еще успеет рассказать многим о своей судьбе и поможет молодому поколению осознать необходимость мира и сотрудничества.
1561011474666
Обсудить 44
Коронавирус COVID-19Вторая мировая война (1939-1945)Нагасаки (город)ЯпонияХиросима (город)В мире
Популярные комментарии
когда-то были самураи и гордость, а сейчас жалкие американские холуи
8 августа, 09:09
ДКДмитрий Комков
13310201
японцы преодолели гнев и ненависть к тем, кто сбросил бомбы на их землю, после того как поняли, что источником всего зла была сама война, а не нации, участвовавшие в ней. (С) Какая еруда! Кто же им так мозги запудрил! По этой логике никаких претензий и репараций к Германии быть не должно. Война же виновата, а не нации.
8 августа, 08:49
ИИИван Иванов
12730203
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Наталья Добровольских
Как живет село в Удмуртии, где остались практически одни пенсионеры
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния