https://ria.ru/20200808/1575485459.html
Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека
Папарацци заметили на одном из пляжей Малибу (штат Калифорния, США) голливудских актеров Брэдли Купера и Дженнифер Гарнер. Компанию знаменитостям составила Лея, РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:34
2020-08-08T02:34
культура
новости культуры
ирина шейк
знаменитости
звезды
дженнифер гарнер
брэдли купер
калифорния
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ирина шейк, знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, брэдли купер, калифорния, сша