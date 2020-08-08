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https://ria.ru/20200808/1575485459.html
Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека
Папарацци заметили на одном из пляжей Малибу (штат Калифорния, США) голливудских актеров Брэдли Купера и Дженнифер Гарнер. Компанию знаменитостям составила Лея, РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:34
культура
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ирина шейк
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дженнифер гарнер
брэдли купер
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сша
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, ирина шейк, знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, брэдли купер, калифорния, сша

Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека

02:34 08.08.2020
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© AP Photo / Invision/Richard Shotwell, Vianney Le Caer Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер
 Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell, Vianney Le Caer
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Папарацци заметили на одном из пляжей Малибу (штат Калифорния, США) голливудских актеров Брэдли Купера и Дженнифер Гарнер. Компанию знаменитостям составила Лея, трехлетняя дочь номинанта на премию "Оскар" и супермодели Ирины Шейк, сообщает Daily Mail.
На снимках они улыбаются, загорают и строят замки из песка вместе с Леей. На прогулку Брэдли Купер надел ярко-оранжевые шорты, а Дженнифер Гарнер предпочла более скромный наряд: кофту и платье.
В Daily Mail подчеркивают, что, скорее всего, исполнителя главной роли в драме "Звезда родилась" и бывшую супругу Бена Аффлека связывают исключительно дружеские отношения.
Ранее актеры работали вместе в телесериале "Шпионка", который выходил с 2001 по 2006 годы. Позже они снялись в романтической комедии "День святого Валентина" (2010 год).
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КультураНовости культурыИрина ШейкЗнаменитостизвездыДженнифер ГарнерБрэдли КуперКалифорнияСША
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