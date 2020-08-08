Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека

На снимках они улыбаются, загорают и строят замки из песка вместе с Леей. На прогулку Брэдли Купер надел ярко-оранжевые шорты, а Дженнифер Гарнер предпочла более скромный наряд: кофту и платье.

В Daily Mail подчеркивают, что, скорее всего, исполнителя главной роли в драме "Звезда родилась" и бывшую супругу Бена Аффлека связывают исключительно дружеские отношения.

Ранее актеры работали вместе в телесериале "Шпионка", который выходил с 2001 по 2006 годы. Позже они снялись в романтической комедии "День святого Валентина" (2010 год).