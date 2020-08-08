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В США отец спас детей от огромного крокодила
Житель Лиг-Сити, штат Техас, Эндрю Гранде спас своих маленьких детей от четырехметрового аллигатора, сообщает CNN. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:44
2020-08-08T02:44
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Житель Лиг-Сити, штат Техас, Эндрю Гранде спас своих маленьких детей от четырехметрового аллигатора, сообщает
CNN.
Его дочь и сын вместе с няней ловили рыбу на канале назаднем дворе дома. Эндрю работал в саду, когда заметил четырехметрового аллигатора, приближающегося к девочке.
"Когда я только увидел его, первой моей мыслью было просто забрать мою дочь оттуда. Я не знаю точно, каковы были его намерения, и узнавать это не желал", — сказал Грандe.
Испуганный отец быстро подбежал к детям, взял на руки дочь и отправил няню с сыном в дом. Аллигатор еще какое-то время ждал возле забора. По словам Эндрю, это нестандартное поведение для крокодилов. Как правило, они сторонятся людей и боятся контакта.
"Обычно эти рептилии держатся на расстоянии, просто проходят мимо вас, вы даже можете этого не заметить, но, кажется, у этого парня были совсем другие намерения", — отметил Гранде.
Мужчина вызвал специальную службу, занимающуюся отловом аллигаторов. Хищника поймали и отвезли в природный парк.
Аллигатор весил около более 270 кг, а в длину достигал более 3,6 метров