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В Марокко рыбаки нашли в океане послание в бутылке от школьницы из США
В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, сообщает Independent Tribune. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:29
2020-08-08T00:29
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, сообщает
Independent Tribune.
Письмо преодолело более четырех тысяч миль через Атлантический океан.
Вивиан Байерли, ученица третьего класса школы в Гринсборо, отправила его в апреле 2019 года. "Если вы найдете это послание, сообщите нам", — написала она, указав адрес электронной почты школы и нарисовав корабль.
Ее одноклассники отпрвили такие же сообщения. Это было частью задания на уроке, на котором изучали мощное подводное течение Гольфстрим.
Одна из бутылок была найдена рыбаками недалеко от Гринсборо. А потом учителя получили электронное письмо из Марокко.
Там говорилось, что бутылку выловили жители города Гельмим. В письме были фотографии рыбака, который нашел ее, а также его племянника, который перевел сообщение с английского.
Школьники ответили на это письмо и получили дополнительную информацию о путешествии своего послания.