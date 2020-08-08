В Марокко рыбаки нашли в океане послание в бутылке от школьницы из США

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, сообщает Independent Tribune.

Письмо преодолело более четырех тысяч миль через Атлантический океан.

Вивиан Байерли, ученица третьего класса школы в Гринсборо, отправила его в апреле 2019 года. "Если вы найдете это послание, сообщите нам", — написала она, указав адрес электронной почты школы и нарисовав корабль.

Ее одноклассники отпрвили такие же сообщения. Это было частью задания на уроке, на котором изучали мощное подводное течение Гольфстрим.

Одна из бутылок была найдена рыбаками недалеко от Гринсборо. А потом учителя получили электронное письмо из Марокко.

Там говорилось, что бутылку выловили жители города Гельмим. В письме были фотографии рыбака, который нашел ее, а также его племянника, который перевел сообщение с английского.