Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200808/1575477446.html
В Марокко рыбаки нашли в океане послание в бутылке от школьницы из США
В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, сообщает Independent Tribune. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T00:29
туризм
туризм
новости - туризм
марокко
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/73416/29/734162918_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_e5854e1e015f4fc2e80e103255014b18.jpg
https://ria.ru/20200622/1573198842.html
https://ria.ru/20190911/1558584223.html
марокко
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/73416/29/734162918_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_e5854e1e015f4fc2e80e103255014b18.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/73416/29/734162918_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_919e95ff0a785ffede9d14d794c4bc59.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/73416/29/734162918_128:0:896:768_1400x0_80_0_0_e0d096d6f7ac4f14f448091738eda50e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, марокко, сша

В Марокко рыбаки нашли в океане послание в бутылке от школьницы из США

00:29 08.08.2020
801
© Flickr / Philippe GuillaumeБутылка на дне моря
Бутылка на дне моря
© Flickr / Philippe Guillaume
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Марокко рыбаки вытащили из океана бутылку с посланием от школьницы из штата Северная Каролины, сообщает Independent Tribune.
Письмо преодолело более четырех тысяч миль через Атлантический океан.
Вивиан Байерли, ученица третьего класса школы в Гринсборо, отправила его в апреле 2019 года. "Если вы найдете это послание, сообщите нам", — написала она, указав адрес электронной почты школы и нарисовав корабль.
Ее одноклассники отпрвили такие же сообщения. Это было частью задания на уроке, на котором изучали мощное подводное течение Гольфстрим.
Одна из бутылок была найдена рыбаками недалеко от Гринсборо. А потом учителя получили электронное письмо из Марокко.
Там говорилось, что бутылку выловили жители города Гельмим. В письме были фотографии рыбака, который нашел ее, а также его племянника, который перевел сообщение с английского.
Послание в бутылке
22 июня, 00:46Туризм
В США рыбаки нашли в реке послание в бутылке
Школьники ответили на это письмо и получили дополнительную информацию о путешествии своего послания.
Пластиковая бутылка с надписью Помогите
11 сентября 2019, 17:50Туризм
Послание в бутылке спасло жизнь трем американцам
110000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМароккоСША
Рекомендуем
Стоп-кадр видео телеканала CNN
В США отец спас детей от огромного крокодила
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Маньчжурская операция
Вступление СССР в войну с Японией (1945)
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол рассказал о режиме содержания задержанных в Белоруссии россиян
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Пхукет
Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
Раздача еды на борту самолета
Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер
Папарацци засняли Брэдли Купера на пляже с бывшей женой Аффлека
Последствия взрыва в Ливане
Интерпол направит в Бейрут команду своих экспертов
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета
Актер Алексей Панин
Панин похвастался видом на жительство в Испании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния