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Вступление СССР в войну с Японией (1945)
Из всей коалиции государств, развязавших Вторую мировую войну, после мая 1945 года продолжала борьбу только Япония. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T01:15
япония
ссср
справки
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353
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япония, ссср, справки

Вступление СССР в войну с Японией (1945)

01:15 08.08.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаньчжурская операция
Маньчжурская операция
© РИА Новости
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Из всей коалиции государств, развязавших Вторую мировую войну, после мая 1945 года продолжала борьбу только Япония.
17 июля – 2 августа 1945 года состоялась Берлинская (Потсдамская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой наряду с обсуждением европейских проблем большое внимание было уделено обстановке на Дальнем Востоке.
В Потсдамской декларации, опубликованной 26 июля от имени премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Гарри Трумэна и президента Китая Чан Кай-ши, главы правительств потребовали от Японии безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне и сформулировали основные принципы, на базе которых союзники должны были осуществить мирное урегулирование для Японии: искоренение милитаризма, устранение власти тех, кто обманул и ввел в заблуждение японский народ, заставил его идти по пути всемирных завоеваний, суровое наказание военных преступников; временная оккупация Японии (до тех пор, пока не будет убедительного доказательства того, что способность Японии вести войну уничтожена); ограничение суверенитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и некоторыми другими менее крупными островами; разоружение ВС Японии; запрещение развития военных отраслей японской экономики; создание условий для возрождения и укрепления в стране демократических тенденций, введение свободы слова, печати, религии, уважение основных прав человека.
В Потсдамской декларации особенно подчеркивалось, что союзники не стремятся поработить японцев как расу или уничтожить как нацию, что оккупационные войска будут выведены из Японии, как только будут достигнуты цели декларации, а в Японии сформировано мирно настроенное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей японского народа.
Одновременно Японии делалось строгое предупреждение, что в случае отклонения требований союзников ее ждет быстрый и полный разгром.
28 июля японское правительство отклонило эти требования.
Еще на Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях руководителей трех союзных держав – СССР, Англии и США – было достигнуто соглашение о том, что Советский Союз после капитуляции Германии вступит в войну против Японии, которая держала свою Квантунскую армию на советских дальневосточных границах и вела войну с союзниками СССР – Англией и США.
5 апреля 1945 года правительство СССР, в соответствии со статьей 3 японо-советского пакта о нейтралитете, объявило Японии о своем желании денонсировать этот пакт, который в связи с указанными действиями Японии потерял смысл, и продление его стало невозможным.
Отклонение Японией Потсдамской декларации сделало бессмысленным выдвинутое Японией в середине июля 1945 года предложение Советскому Союзу выступить посредником в войне на Тихом океане. 8 августа советское правительство присоединилось к Потсдамской декларации и заявило, что с 9 августа "Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией".
Советское правительство разъясняло при этом, что такая его политика является единственным средством ускорить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий.
К моменту вступления СССР в войну с Японией японские вооруженные силы насчитывали около 7 миллионов человек, 10 тысяч самолетов и 500 боевых кораблей, тогда как США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанской зоне имели порядка 1,8 миллиона человек и 5 тысяч самолетов. Если бы СССР не вступил в войну, основные силы Квантунской армии могли быть сосредоточены против американцев и тогда (как предполагали руководители США) боевые действия продлились бы еще два года и, соответственно, возросли бы потери, тем более что японское командование уже готовилось к применению бактериологического оружия.
10 августа японское правительство сообщило через нейтральные страны – Швецию и Швейцарию, что оно согласно принять условия Потсдамской декларации в том случае, если "союзники согласятся не включать в нее пункта о лишении императора суверенных прав". В ответе правительств СССР, США, Великобритании и Китая от 11 августа союзники вновь подтвердили свое требование о безоговорочной капитуляции и обратили внимание японского правительства на положение Потсдамской декларации, предусматривавшее, что с момента капитуляции власть императора и японского правительства в отношении управления государством будет подчинена верховному командующему силами союзных держав, который предпримет такие шаги, какие сочтет нужными для осуществления условий капитуляции.
14 августа император Японии Хирохито записал для радио обращение к подданным, объявив о необходимости остановить войну и о принятии Японией безоговорочной капитуляции. Оно вышло в эфир на следующий день.
15 августа военные действия между англо-американскими и японскими вооруженными силами были фактически прекращены, однако на территории Северо-Восточного Китая, Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов японские войска продолжали оказывать сопротивление советским вооруженным силам.
Дальневосточная кампания советских войск включала в себя три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
9 августа 1945 года Второй Дальневосточный фронт начал боевые действия против японской Маньчжурской армии (Маньчжурская операция). Фронт форсировал реки Амур и Уссури, прорвал оборону противника в районе Сахалян, преодолел горный хребет Хинган. 20 августа 15-я армия заняла Харбин. Японские войска не смогли оказать сопротивления и после 20 августа начали сдаваться в плен.
11 августа 1945 года началась Южно-Сахалинская операция. Части 16-й армии начали наступление на Южный Сахалин и к 18 августа заняли большую его часть. В период 19-25 августа в сахалинских портах Маока и Отомари были высажены морские (в Отомари, кроме того, и воздушный) десанты. 25 августа был занят административный центр Южного Сахалина – город Тоехара. К началу сентября японские части на Сахалине прекратили сопротивление.
18 августа 1945 года войска Камчатского оборонительного района начали Курильскую десантную операцию на острове Шумшу, гарнизон которого оборонялся до 23 августа. К 28 августа были заняты острова северной части Курильской гряды. С 23 августа по 1 сентября советские войска заняли острова южной части Курильской гряды.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии ускорили безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, приняв все требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой окончание Второй мировой войны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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