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День физкультурника в РФ
Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2020 году дата приходится на 8 августа. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:01
день физкультурника в рф
справки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
день физкультурника в рф, справки

День физкультурника в РФ

02:01 08.08.2020
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© РИА Новости / Александр ПоляковСоревнования по перетягиванию каната. Всероссийский День физкультурника в "Лужниках"
Соревнования по перетягиванию каната. Всероссийский День физкультурника в Лужниках
© РИА Новости / Александр Поляков
Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2020 году дата приходится на 8 августа.
Праздник был учрежден на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.
Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.
В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества ("Спартак", "Динамо", "Крылья советов", "Локомотив" и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", развивалось спартакиадное движение.
День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.
Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик.
С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года.
В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства.
В 2009 году была принята Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, определившая показатели эффективности и основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Численность населения, систематически занимающего физической культурой и спортом в Российской Федерации, в 2019 году составила 57,6 миллиона человек. Доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, составила 42,3%.
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения указом президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был возрожден физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду обороне" (ГТО).
В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.
Пропаганде спорта способствуют массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: "Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: "Лыжня России", "Кросс нации, "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день бега" и другие.
Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.
В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проходят мероприятия спортивной направленности, в которых принимают участие работники сферы физической культуры и спорта и спортсмены, а также любители активного образа жизни независимо от возраста и уровня физической подготовки. В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, многие мероприятия были отменены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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