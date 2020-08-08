день физкультурника в рф

Праздник был учрежден на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.

Пропаганде спорта способствуют массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: "Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: "Лыжня России", "Кросс нации, "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день бега" и другие.

В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проходят мероприятия спортивной направленности, в которых принимают участие работники сферы физической культуры и спорта и спортсмены, а также любители активного образа жизни независимо от возраста и уровня физической подготовки. В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, многие мероприятия были отменены.