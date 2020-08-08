И в суп, и в салат! Рецепты блюд из сезонных фруктов и ягод

Пирогов с фруктами — великое множество. Можно, к примеру, любое тесто смазать повидлом, сверху — творог, смешанный с яйцом, порезанные ягоды. И на 20 минут — в духовку.

Для сливочного пирога хозяйки в обычную муку добавляют миндальную, разрыхлитель, сахар, соль, мягкое сливочное масло, яйца и ваниль. Тесто — на противень, сверху — дольки сливы и — в печь. Через 40 минут можно пробовать!