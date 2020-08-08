И в суп, и в салат! Рецепты блюд из сезонных фруктов и ягод

Бутерброд может быть и с фруктами. На хлеб или тост намазываем сливочный или творожный сыр, сверху — банан, клубника, малина, голубика и листочек мяты. Все, завтрак готов!
Бутерброд может быть и с фруктами. На хлеб или тост намазываем сливочный или творожный сыр, сверху — банан, клубника, малина, голубика и листочек мяты. Все, завтрак готов!
Пирогов с фруктами — великое множество. Можно, к примеру, любое тесто смазать повидлом, сверху — творог, смешанный с яйцом, порезанные ягоды. И на 20 минут — в духовку.
Для сливочного пирога хозяйки в обычную муку добавляют миндальную, разрыхлитель, сахар, соль, мягкое сливочное масло, яйца и ваниль. Тесто — на противень, сверху — дольки сливы и — в печь. Через 40 минут можно пробовать!
Пирогов с фруктами — великое множество. Можно, к примеру, любое тесто смазать повидлом, сверху — творог, смешанный с яйцом, порезанные ягоды. И на 20 минут — в духовку.
Для сливочного пирога хозяйки в обычную муку добавляют миндальную, разрыхлитель, сахар, соль, мягкое сливочное масло, яйца и ваниль. Тесто — на противень, сверху — дольки сливы и — в печь. Через 40 минут можно пробовать!
В Италии открытые пироги называют кростата. По классическому рецепту готовят их так: в кухонном комбайне смешивают муку, сахар, соль, сливочное масло, затем вливают ледяную воду и формируют песочное тесто.
Его на час помещают в холодильник, а в это время занимаются начинкой. Персики и сливы режут дольками, добавляют чернику, по ложке муки и сахара, цедру, сок апельсина. Затем все это — на пласт теста и запекают минут 20. Такой пирог едят теплым.
В Италии открытые пироги называют кростата. По классическому рецепту готовят их так: в кухонном комбайне смешивают муку, сахар, соль, сливочное масло, затем вливают ледяную воду и формируют песочное тесто.
Его на час помещают в холодильник, а в это время занимаются начинкой. Персики и сливы режут дольками, добавляют чернику, по ложке муки и сахара, цедру, сок апельсина. Затем все это — на пласт теста и запекают минут 20. Такой пирог едят теплым.
Напитки из фруктов отлично утоляют жажду. В кипящую воду добавьте любые фрукты, ягоды и сахар. Конфорку выключаем, даем компоту остыть и настояться. Проще не бывает!
Напитки из фруктов отлично утоляют жажду. В кипящую воду добавьте любые фрукты, ягоды и сахар. Конфорку выключаем, даем компоту остыть и настояться. Проще не бывает!
Для смузи годятся любые фрукты и нужно немного сахара. Смешиваем ингридиенты в блендере — и все, можно пить! Иногда сахар заменяют на мед, а рецепт усложняют, добавляя ложку овсяных хлопьев, зелень, корицу, ваниль, цедру лимона или молоко.
Для смузи годятся любые фрукты и нужно немного сахара. Смешиваем ингридиенты в блендере — и все, можно пить! Иногда сахар заменяют на мед, а рецепт усложняют, добавляя ложку овсяных хлопьев, зелень, корицу, ваниль, цедру лимона или молоко.
В жару можно приготовить фруктовый суп, например, из клубники и белого вина. В блендере смешиваем ягоды, рислинг, сахар и йогурт. По желанию — капля оливкового масла, сверху — мята, молотый черный перец.
И немного другой рецепт — все то же самое, только с огурцом, разной зеленью, сметаной или сливками. Приятного аппетита!
В жару можно приготовить фруктовый суп, например, из клубники и белого вина. В блендере смешиваем ягоды, рислинг, сахар и йогурт. По желанию — капля оливкового масла, сверху — мята, молотый черный перец.
И немного другой рецепт — все то же самое, только с огурцом, разной зеленью, сметаной или сливками. Приятного аппетита!
Фрукты — прекрасный гарнир к мясу. К примеру, можно в специях, меде, горчице и чесноке замариновать свинину и запечь или потушить. Груши и яблоки разрезать на четвертинки и поджарить с тимьяном в сливочном масле на сковороде, где готовилось мясо. Затем все перемешать и час — в духовке.
Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Фрукты — прекрасный гарнир к мясу. К примеру, можно в специях, меде, горчице и чесноке замариновать свинину и запечь или потушить. Груши и яблоки разрезать на четвертинки и поджарить с тимьяном в сливочном масле на сковороде, где готовилось мясо. Затем все перемешать и час — в духовке.
Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте к столу.
В летний зной приятно перекусить несладким салатом из арбуза и огурцов. Спелую арбузную мякоть перемешивают с кусочками хрустящих огурцов, добавляют немного красного сладкого лука, кешью и козьего сыра. Заправка — оливковое масло и сок половины лимона. Украсьте блюдо листиками мяты.
В летний зной приятно перекусить несладким салатом из арбуза и огурцов. Спелую арбузную мякоть перемешивают с кусочками хрустящих огурцов, добавляют немного красного сладкого лука, кешью и козьего сыра. Заправка — оливковое масло и сок половины лимона. Украсьте блюдо листиками мяты.
Приготовление теплого салата со сливами и персиками займет чуть больше времени. Для начала нужно обжарить прошутто или копченую ветчину в оливковом масле. Выкладываем на тарелку, а к оставшемуся маслу добавляем немного хереса, соль, перец, дижонскую горчицу и в этой смеси пассеруем красный лук, пару слив и персиков, нарезанных тонкими ломтиками. Все это выкладывают на тарелку к мясу, заливают легкой заправкой, добавляют зелень, сыр горгонзолу или другой сорт с плесенью. Подавать на стол следует со свежим итальянским хлебом.
Приготовление теплого салата со сливами и персиками займет чуть больше времени. Для начала нужно обжарить прошутто или копченую ветчину в оливковом масле. Выкладываем на тарелку, а к оставшемуся маслу добавляем немного хереса, соль, перец, дижонскую горчицу и в этой смеси пассеруем красный лук, пару слив и персиков, нарезанных тонкими ломтиками. Все это выкладывают на тарелку к мясу, заливают легкой заправкой, добавляют зелень, сыр горгонзолу или другой сорт с плесенью. Подавать на стол следует со свежим итальянским хлебом.
Фрукты, сахар, желатин, вода или яблочный сок — вот ингредиенты легкого фруктового десерта. Желатину дают набухнуть в холодной воде, затем прогревают до полного растворения и добавляют сахар и сок. В формочки раскладывают фрукты, заливают смесью, позволяют остыть и отправляют в холодильник. Когда желе застынет, его подают на стол, украсив взбитыми сливками.
Фрукты, сахар, желатин, вода или яблочный сок — вот ингредиенты легкого фруктового десерта. Желатину дают набухнуть в холодной воде, затем прогревают до полного растворения и добавляют сахар и сок. В формочки раскладывают фрукты, заливают смесью, позволяют остыть и отправляют в холодильник. Когда желе застынет, его подают на стол, украсив взбитыми сливками.
С клубникой, абрикосами и вишней можно приготовить тарталетки. Их либо покупают готовыми, либо пекут из песочного теста. Начинка — взбитые сливки с сахаром и творожным сыром или маскапоне. Сверху — разрезанные ягоды. Желатин нужно растворить в горячей воде, остудить и залить в тарталетки. Десерт ставим в холодильник до застывания желе.
С клубникой, абрикосами и вишней можно приготовить тарталетки. Их либо покупают готовыми, либо пекут из песочного теста. Начинка — взбитые сливки с сахаром и творожным сыром или маскапоне. Сверху — разрезанные ягоды. Желатин нужно растворить в горячей воде, остудить и залить в тарталетки. Десерт ставим в холодильник до застывания желе.
Сорбет делают из любых ягод и фруктов. Очищаем ягоды от плодоножек, фрукты избавляем от косточек и кожуры. Кусочки примерно в один сантиметр отправляем в кухонный комбайн вместе с сахаром, лимонным соком, водкой и солью. Затем пюре остужаем, кладем в мороженицу и — в герметичном контейнере в морозилку на несколько часов. Подаем с куском теплого пирога, бельгийскими вафлями или блинчиками. Очень вкусно!
Сорбет делают из любых ягод и фруктов. Очищаем ягоды от плодоножек, фрукты избавляем от косточек и кожуры. Кусочки примерно в один сантиметр отправляем в кухонный комбайн вместе с сахаром, лимонным соком, водкой и солью. Затем пюре остужаем, кладем в мороженицу и — в герметичном контейнере в морозилку на несколько часов. Подаем с куском теплого пирога, бельгийскими вафлями или блинчиками. Очень вкусно!