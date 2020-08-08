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https://ria.ru/20200808/1574743790.html
И в суп, и в салат! Рецепты блюд из сезонных фруктов и ягод
Поспели малина, смородина, вишня, черешня, голубика, абрикосы, груши, арбузы — сейчас самое лучшее время для любителей фруктов и ягод. Можно готовить десерты,... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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простые рецепты, фото - туризм, что приготовить, фрукты, фото, рецепты, еда - туризм, туризм

И в суп, и в салат! Рецепты блюд из сезонных фруктов и ягод

08:00 08.08.2020 (обновлено: 08:09 08.08.2020)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Поспели малина, смородина, вишня, черешня, голубика, абрикосы, груши, арбузы — сейчас самое лучшее время для любителей фруктов и ягод. Можно готовить десерты, компоты, смузи, печь пироги, удивлять гостей десертными супами и салатами. Рецепты наиболее интересных и быстрых в приготовлении блюд — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / Julia Mikhaylova

Бутерброд может быть и с фруктами. На хлеб или тост намазываем сливочный или творожный сыр, сверху — банан, клубника, малина, голубика и листочек мяты. Все, завтрак готов!

Бутерброды с мягким сыром, фруктами и ягодами
1 из 12

Бутерброд может быть и с фруктами. На хлеб или тост намазываем сливочный или творожный сыр, сверху — банан, клубника, малина, голубика и листочек мяты. Все, завтрак готов!

© Depositphotos / Julia Mikhaylova
© Фото : Pixabay/pixel2013

Пирогов с фруктами — великое множество. Можно, к примеру, любое тесто смазать повидлом, сверху — творог, смешанный с яйцом, порезанные ягоды. И на 20 минут — в духовку.

Для сливочного пирога хозяйки в обычную муку добавляют миндальную, разрыхлитель, сахар, соль, мягкое сливочное масло, яйца и ваниль. Тесто — на противень, сверху — дольки сливы и — в печь. Через 40 минут можно пробовать!

Сливовый торт
2 из 12

Пирогов с фруктами — великое множество. Можно, к примеру, любое тесто смазать повидлом, сверху — творог, смешанный с яйцом, порезанные ягоды. И на 20 минут — в духовку.

Для сливочного пирога хозяйки в обычную муку добавляют миндальную, разрыхлитель, сахар, соль, мягкое сливочное масло, яйца и ваниль. Тесто — на противень, сверху — дольки сливы и — в печь. Через 40 минут можно пробовать!

© Фото : Pixabay/pixel2013
© Depositphotos / Brent Hofacker

В Италии открытые пироги называют кростата. По классическому рецепту готовят их так: в кухонном комбайне смешивают муку, сахар, соль, сливочное масло, затем вливают ледяную воду и формируют песочное тесто.

Его на час помещают в холодильник, а в это время занимаются начинкой. Персики и сливы режут дольками, добавляют чернику, по ложке муки и сахара, цедру, сок апельсина. Затем все это — на пласт теста и запекают минут 20. Такой пирог едят теплым.

Вишневый пирог
3 из 12

В Италии открытые пироги называют кростата. По классическому рецепту готовят их так: в кухонном комбайне смешивают муку, сахар, соль, сливочное масло, затем вливают ледяную воду и формируют песочное тесто.

Его на час помещают в холодильник, а в это время занимаются начинкой. Персики и сливы режут дольками, добавляют чернику, по ложке муки и сахара, цедру, сок апельсина. Затем все это — на пласт теста и запекают минут 20. Такой пирог едят теплым.

© Depositphotos / Brent Hofacker
© Depositphotos / svetlana kolpakova

Напитки из фруктов отлично утоляют жажду. В кипящую воду добавьте любые фрукты, ягоды и сахар. Конфорку выключаем, даем компоту остыть и настояться. Проще не бывает!

Компот
4 из 12

Напитки из фруктов отлично утоляют жажду. В кипящую воду добавьте любые фрукты, ягоды и сахар. Конфорку выключаем, даем компоту остыть и настояться. Проще не бывает!

© Depositphotos / svetlana kolpakova
© Фото : Pixabay/silviarita

Для смузи годятся любые фрукты и нужно немного сахара. Смешиваем ингридиенты в блендере — и все, можно пить! Иногда сахар заменяют на мед, а рецепт усложняют, добавляя ложку овсяных хлопьев, зелень, корицу, ваниль, цедру лимона или молоко.

Смузи
5 из 12

Для смузи годятся любые фрукты и нужно немного сахара. Смешиваем ингридиенты в блендере — и все, можно пить! Иногда сахар заменяют на мед, а рецепт усложняют, добавляя ложку овсяных хлопьев, зелень, корицу, ваниль, цедру лимона или молоко.

© Фото : Pixabay/silviarita
© Depositphotos / Andrey Sarymsakov

В жару можно приготовить фруктовый суп, например, из клубники и белого вина. В блендере смешиваем ягоды, рислинг, сахар и йогурт. По желанию — капля оливкового масла, сверху — мята, молотый черный перец.

И немного другой рецепт — все то же самое, только с огурцом, разной зеленью, сметаной или сливками. Приятного аппетита!

Клубничный суп с мороженым
6 из 12

В жару можно приготовить фруктовый суп, например, из клубники и белого вина. В блендере смешиваем ягоды, рислинг, сахар и йогурт. По желанию — капля оливкового масла, сверху — мята, молотый черный перец.

И немного другой рецепт — все то же самое, только с огурцом, разной зеленью, сметаной или сливками. Приятного аппетита!

© Depositphotos / Andrey Sarymsakov
© Depositphotos / Olga Kochina

Фрукты — прекрасный гарнир к мясу. К примеру, можно в специях, меде, горчице и чесноке замариновать свинину и запечь или потушить. Груши и яблоки разрезать на четвертинки и поджарить с тимьяном в сливочном масле на сковороде, где готовилось мясо. Затем все перемешать и час — в духовке.

Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Тушеная свинина с яблоками
7 из 12

Фрукты — прекрасный гарнир к мясу. К примеру, можно в специях, меде, горчице и чесноке замариновать свинину и запечь или потушить. Груши и яблоки разрезать на четвертинки и поджарить с тимьяном в сливочном масле на сковороде, где готовилось мясо. Затем все перемешать и час — в духовке.

Готовое блюдо посыпьте зеленью и подавайте к столу.

© Depositphotos / Olga Kochina
© Depositphotos / Juliedeshaies

В летний зной приятно перекусить несладким салатом из арбуза и огурцов. Спелую арбузную мякоть перемешивают с кусочками хрустящих огурцов, добавляют немного красного сладкого лука, кешью и козьего сыра. Заправка — оливковое масло и сок половины лимона. Украсьте блюдо листиками мяты.

Салат с арбузом, огурцом и мятой
8 из 12

В летний зной приятно перекусить несладким салатом из арбуза и огурцов. Спелую арбузную мякоть перемешивают с кусочками хрустящих огурцов, добавляют немного красного сладкого лука, кешью и козьего сыра. Заправка — оливковое масло и сок половины лимона. Украсьте блюдо листиками мяты.

© Depositphotos / Juliedeshaies
© Depositphotos / Vitoria71

Приготовление теплого салата со сливами и персиками займет чуть больше времени. Для начала нужно обжарить прошутто или копченую ветчину в оливковом масле. Выкладываем на тарелку, а к оставшемуся маслу добавляем немного хереса, соль, перец, дижонскую горчицу и в этой смеси пассеруем красный лук, пару слив и персиков, нарезанных тонкими ломтиками. Все это выкладывают на тарелку к мясу, заливают легкой заправкой, добавляют зелень, сыр горгонзолу или другой сорт с плесенью. Подавать на стол следует со свежим итальянским хлебом.

Летний салат с нектарином, сливой, фенхелем, мятой
9 из 12

Приготовление теплого салата со сливами и персиками займет чуть больше времени. Для начала нужно обжарить прошутто или копченую ветчину в оливковом масле. Выкладываем на тарелку, а к оставшемуся маслу добавляем немного хереса, соль, перец, дижонскую горчицу и в этой смеси пассеруем красный лук, пару слив и персиков, нарезанных тонкими ломтиками. Все это выкладывают на тарелку к мясу, заливают легкой заправкой, добавляют зелень, сыр горгонзолу или другой сорт с плесенью. Подавать на стол следует со свежим итальянским хлебом.

© Depositphotos / Vitoria71
© Pixabay/Mouse23

Фрукты, сахар, желатин, вода или яблочный сок — вот ингредиенты легкого фруктового десерта. Желатину дают набухнуть в холодной воде, затем прогревают до полного растворения и добавляют сахар и сок. В формочки раскладывают фрукты, заливают смесью, позволяют остыть и отправляют в холодильник. Когда желе застынет, его подают на стол, украсив взбитыми сливками.

Фруктовое желе
10 из 12

Фрукты, сахар, желатин, вода или яблочный сок — вот ингредиенты легкого фруктового десерта. Желатину дают набухнуть в холодной воде, затем прогревают до полного растворения и добавляют сахар и сок. В формочки раскладывают фрукты, заливают смесью, позволяют остыть и отправляют в холодильник. Когда желе застынет, его подают на стол, украсив взбитыми сливками.

© Pixabay/Mouse23
© Depositphotos / snj.abv.bg

С клубникой, абрикосами и вишней можно приготовить тарталетки. Их либо покупают готовыми, либо пекут из песочного теста. Начинка — взбитые сливки с сахаром и творожным сыром или маскапоне. Сверху — разрезанные ягоды. Желатин нужно растворить в горячей воде, остудить и залить в тарталетки. Десерт ставим в холодильник до застывания желе.

Тарталетки с белым шоколадом и маскарпоне
11 из 12

С клубникой, абрикосами и вишней можно приготовить тарталетки. Их либо покупают готовыми, либо пекут из песочного теста. Начинка — взбитые сливки с сахаром и творожным сыром или маскапоне. Сверху — разрезанные ягоды. Желатин нужно растворить в горячей воде, остудить и залить в тарталетки. Десерт ставим в холодильник до застывания желе.

© Depositphotos / snj.abv.bg
© Фото : Pixabay/stux

Сорбет делают из любых ягод и фруктов. Очищаем ягоды от плодоножек, фрукты избавляем от косточек и кожуры. Кусочки примерно в один сантиметр отправляем в кухонный комбайн вместе с сахаром, лимонным соком, водкой и солью. Затем пюре остужаем, кладем в мороженицу и — в герметичном контейнере в морозилку на несколько часов. Подаем с куском теплого пирога, бельгийскими вафлями или блинчиками. Очень вкусно!

Сорбет
12 из 12

Сорбет делают из любых ягод и фруктов. Очищаем ягоды от плодоножек, фрукты избавляем от косточек и кожуры. Кусочки примерно в один сантиметр отправляем в кухонный комбайн вместе с сахаром, лимонным соком, водкой и солью. Затем пюре остужаем, кладем в мороженицу и — в герметичном контейнере в морозилку на несколько часов. Подаем с куском теплого пирога, бельгийскими вафлями или блинчиками. Очень вкусно!

© Фото : Pixabay/stux
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