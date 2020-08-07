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Посол назвал задержание россиян под Минском "масштабной аферой"
Есть факты, подтверждающие что задержание в Белоруссии 33 россиян — организованная из третьей страны провокация, призванная осложнить отношения Москвы и Минска... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T07:14
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
задержание россиян под минском
москва
минск
белоруссия
в мире
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Не хочу комментировать слова посла, он говорит то, что и должен говорить. Скажу о другом...Если бы в районе Москвы появилась группа иностранных людей в камуфляжной форме, численность до взвода, которые хотели куда-то улететь, да передумали, поселились в санатории, ходили строем, устраивали вечерние поверки, то как на эти действия отреагировали бы наше ФСБ? Вопрос риторический. Если уж стайку пацанов, которых провокатор как бы подвиг на создание организации, с целью переворота и то повязали и посадили в тюрьму. Допускаю, что все это инсценировка. Тем более, что Путин больше недели хранил молчание, а потом переговорил с Лукашенко ни о чем. Не все так однозначно. Нам, обывателям видно только вершина айсберга. И судить категорично, думаю, преждевременно. 10:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий мезенцев, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, задержание россиян под минском, москва, минск, белоруссия, в мире

Посол назвал задержание россиян под Минском "масштабной аферой"

23:47 07.08.2020 (обновлено: 07:14 08.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Есть факты, подтверждающие что задержание в Белоруссии 33 россиян — организованная из третьей страны провокация, призванная осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства, заявил посол России Дмитрий Мезенцев.
По словам дипломата, "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".
Мезенцев выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет России, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. "По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - отметил он.
По словам посла, "справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой". При этом он заверил, что Россия "не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период".
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Мезенцев также сообщил, что сотрудники консульства в четверг и пятницу провели встречи с задержанными, которые, по его словам, "по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках".
При этом дипломат отметил, что режим содержания задержанных в Белоруссии россиян улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий.

Задержание граждан России в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания. Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали "одиозной" и не выдерживающей никакой критики.
В пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.
В тот же день лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с задержанием 33 россиян. Как рассказали в Кремле, главы государств выразили уверенность, что ситуацию урегулируют в духе взаимопонимания.
В свою очередь, в Минске отметили, что президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян
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Дмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинЗадержание россиян под МинскомМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не хочу комментировать слова посла, он говорит то, что и должен говорить. Скажу о другом...Если бы в районе Москвы появилась группа иностранных людей в камуфляжной форме, численность до взвода, которые хотели куда-то улететь, да передумали, поселились в санатории, ходили строем, устраивали вечерние поверки, то как на эти действия отреагировали бы наше ФСБ? Вопрос риторический. Если уж стайку пацанов, которых провокатор как бы подвиг на создание организации, с целью переворота и то повязали и посадили в тюрьму. Допускаю, что все это инсценировка. Тем более, что Путин больше недели хранил молчание, а потом переговорил с Лукашенко ни о чем. Не все так однозначно. Нам, обывателям видно только вершина айсберга. И судить категорично, думаю, преждевременно. 10:02
8 августа, 05:04
MMaestro201261
6920008
Работа укротроллей. Однозначно!
7 августа, 23:49
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
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