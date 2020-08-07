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Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, свидетельствует об устойчивости макроэкономической конструкции страны даже в условиях турбулентной... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T04:24
россия
fitch ratings
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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Первое предложение в статье у меня перевелось как: "Крепитесь!".
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155211/60/1552116067_0:45:2935:1696_1400x0_80_0_0_384d14b3fb8b8867b025589191ee3d13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, fitch ratings, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России

23:32 07.08.2020 (обновлено: 04:24 08.08.2020)
2652
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение агентства Fitch, подтвердившего рейтинг России, свидетельствует об устойчивости макроэкономической конструкции страны даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
В пятницу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB", прогноз стабильный.
"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры", - сказал Силуанов.
Он отметил, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.
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В июле агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
"Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации", - указал Силуанов.
Он напомнил, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением коронавируса. "Принятые меры показали свою эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - добавил министр.
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РоссияFitch RatingsАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Первое предложение в статье у меня перевелось как: "Крепитесь!".
7 августа, 23:51
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1000303
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