В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом сообщил В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом сообщил Росстат

Таким образом, смертность выросла на 18,6 процента.

При этом в июне родилось 118,5 тысячи детей, что на полпроцента меньше прошлогоднего показателя. Тогда на свет появилось 119,1 тысячи младенцев. Количество смертей же превысило число рождений на 44,3 тысячи.

Смертность от коронавируса

В первом месяце лета коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях инфекция предполагается как основная причина смерти, сообщает Росстат.

Кроме того, в 1399 случаях COVID-19 повлиял на развитие других болезней и вызвал осложнения, ускорившие смерть пациента. Еще в 3481 случае коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на развитие летальных осложнений.

Различные методики

В оперативном штабе объяснили различия между данными Росстата по смертности от коронавируса и собственными сведениями разной методикой сбора информации.

Так, оперштаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 становится основной причиной смерти, в то время как Росстат считает также случаи, когда коронавирус не является основной причиной летального исхода. По данным штаба, в июне от коронавируса скончались 4627 человек.

Также Росстат опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.

В России выявили 877 135 зараженных коронавирусом, из которых 683 592 человека выздоровели и 14 725 скончались.