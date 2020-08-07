https://ria.ru/20200807/1575514160.html
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:29
2020-08-08T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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F-16 Viper
кто то собрался обнулить население
61
Владимир Март
ну и что, меньше народу и минфин сыт
52
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574263099_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ecf0cccba6e851b5a6c4cfa19c74b1c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом сообщил Росстат
.
Таким образом, смертность выросла на 18,6 процента.
При этом в июне родилось 118,5 тысячи детей, что на полпроцента меньше прошлогоднего показателя. Тогда на свет появилось 119,1 тысячи младенцев. Количество смертей же превысило число рождений на 44,3 тысячи.
Смертность от коронавируса
В первом месяце лета коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях инфекция предполагается как основная причина смерти, сообщает Росстат.
Кроме того, в 1399 случаях COVID-19 повлиял на развитие других болезней и вызвал осложнения, ускорившие смерть пациента. Еще в 3481 случае коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на развитие летальных осложнений.
Различные методики
В оперативном штабе объяснили различия между данными Росстата по смертности от коронавируса и собственными сведениями разной методикой сбора информации.
Так, оперштаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 становится основной причиной смерти, в то время как Росстат считает также случаи, когда коронавирус не является основной причиной летального исхода. По данным штаба, в июне от коронавируса скончались 4627 человек.
Также Росстат опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.
В России выявили 877 135 зараженных коронавирусом, из которых 683 592 человека выздоровели и 14 725 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.