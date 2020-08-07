В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

В пятницу в соцсетях появились призывы провести акции протеста против политики действующей власти путем организации флэшмобов. Так, автомобилистам предлагалось в 19.00 (совпадает с мск) выехать на центральные улицы городов, сигналить и включать песню Виктора Цоя "Перемен". В Минске эпицентром протеста стал проспект Независимости, ГАИ даже пришлось ограничить движение на нем. Второй флэшмоб предполагал выезд примерно в это же время из разных точек Минска групп велосипелистов, которые курсировали по городу.
"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные", - говорится в сообщении правозащитников. Там уточняется, что массовые задержания около 22 .00 происходили в районе станций метро Академия наук и Площадь Победы. "Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", - уточняется в сообщении.
Правозащитникам "Весны" уже известно имя одного задержанного: возле станции метро Площадь Победы задержан Владислав Локутеш. Информация об остальных уточняется.
Вчера, 22:17В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
В соцсетях начали появляться видео очевидцев, которые, в частности, запечатлели, как сотрудники ОМОН на ходу задерживают несколько велосипедистов. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором видно две машины скорой помощи и медики, которые оказывают помощь лежащему на земле человеку. Сообщается, что это – участник акции, в отношении которого во время задержания была применена физическая сила.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. На этот пост претендуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно 26 лет, баллотируется на свой шестой срок. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.
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