В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные", - говорится в сообщении правозащитников. Там уточняется, что массовые задержания около 22 .00 происходили в районе станций метро Академия наук и Площадь Победы. "Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", - уточняется в сообщении.