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В Минске задержали участников оппозиционного велопробега
В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:20
весна
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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весна, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

23:18 07.08.2020 (обновлено: 23:20 07.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
В пятницу в соцсетях появились призывы провести акции протеста против политики действующей власти путем организации флэшмобов. Так, автомобилистам предлагалось в 19.00 (совпадает с мск) выехать на центральные улицы городов, сигналить и включать песню Виктора Цоя "Перемен". В Минске эпицентром протеста стал проспект Независимости, ГАИ даже пришлось ограничить движение на нем. Второй флэшмоб предполагал выезд примерно в это же время из разных точек Минска групп велосипелистов, которые курсировали по городу.
"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные", - говорится в сообщении правозащитников. Там уточняется, что массовые задержания около 22 .00 происходили в районе станций метро Академия наук и Площадь Победы. "Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", - уточняется в сообщении.
Правозащитникам "Весны" уже известно имя одного задержанного: возле станции метро Площадь Победы задержан Владислав Локутеш. Информация об остальных уточняется.
Светлана Тихановская
Вчера, 22:17
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В соцсетях начали появляться видео очевидцев, которые, в частности, запечатлели, как сотрудники ОМОН на ходу задерживают несколько велосипедистов. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором видно две машины скорой помощи и медики, которые оказывают помощь лежащему на земле человеку. Сообщается, что это – участник акции, в отношении которого во время задержания была применена физическая сила.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. На этот пост претендуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно 26 лет, баллотируется на свой шестой срок. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.

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