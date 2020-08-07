На Кубани выполнили 73% работ по благоустройству в рамках нацпроекта

Как отмечают региональные власти, по программе переселения из ветхого жилья Краснодарский край план на текущий год уже выполнил, расселены 250 человек. В планах – выполнить задачу всего проекта по расселению досрочно, в 2023 году вместо 2025.

По словам главы федерального ведомства, благоустройство территорий важно не только для жителей края, но и для туристов, и в выборе объектов необходимо принимать во внимание мнение людей. Якушев также отметил положительный опыт края в сфере переселения из ветхого жилья.