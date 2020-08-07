На Кубани выполнили 73% работ по благоустройству в рамках нацпроекта

КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Краснодарский край выполнил работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 73%, сообщает администрация региона.
Как отмечают региональные власти, по программе переселения из ветхого жилья Краснодарский край план на текущий год уже выполнил, расселены 250 человек. В планах – выполнить задачу всего проекта по расселению досрочно, в 2023 году вместо 2025.
"Соответствующее соглашение подписано с Фондом реформирования ЖКХ. Мы двигаемся исходя не из регламента, а из наших возможностей. И если можем переселить, мы это делаем. Также в этом году в рамках нацпроекта будет благоустроено 316 общественных и дворовых территорий. Общая готовность объектов составляет 73%. Мы ставим себе задачу к сентябрю завершить все работы. Людям важно видеть, как меняется жизнь вокруг них", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что о темпах реализации проекта "Комфортная и городская среда" глава региона рассказал в ходе совещания с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.
По словам главы федерального ведомства, благоустройство территорий важно не только для жителей края, но и для туристов, и в выборе объектов необходимо принимать во внимание мнение людей. Якушев также отметил положительный опыт края в сфере переселения из ветхого жилья.
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