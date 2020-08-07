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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4560, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:04 07.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4560, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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