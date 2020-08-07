Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета

На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Министр гражданской авиации Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки Boeing 737 в городе Кожикоде, штат Керала , в результате которой погибли люди.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — Прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере .

По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек, более ста получили травмы.

Всего на борту находились 174 взрослых пассажира, десять детей, два пилота и четыре члена экипажа.

Самолет выполнял вывозной рейс по возвращению на родину индийцев, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция закончилась, всех пострадавших доставили в больницы в Малапураме и Кожикоде.

Кадры с места аварии свидетельствуют, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и вокруг нее разбросаны обломки.

По словам Пури, ночью на место крушения прибудут следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследованию авиационных происшествий, а также представители авиакомпании.