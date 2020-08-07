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Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета
Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки Boeing 737 в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T06:24
индия
в мире
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Опять Боинг. Это уже не смешно.
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индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T23:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
индия, в мире

Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета

23:02 07.08.2020 (обновлено: 06:24 08.08.2020)
17229
© REUTERS / StringerНа месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
© REUTERS / Stringer
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки Boeing 737 в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли люди.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — Прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.

По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек, более ста получили травмы.
Всего на борту находились 174 взрослых пассажира, десять детей, два пилота и четыре члена экипажа.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
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Как сообщил главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция закончилась, всех пострадавших доставили в больницы в Малапураме и Кожикоде.
Кадры с места аварии свидетельствуют, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и вокруг нее разбросаны обломки.
По словам Пури, ночью на место крушения прибудут следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследованию авиационных происшествий, а также представители авиакомпании.
10494415
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ИндияВ мире
Популярные комментарии
Опять Боинг. Это уже не смешно.
7 августа, 23:39
СССергей Смирнов
810102
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