https://ria.ru/20200807/1575513488.html
Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета
Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки Boeing 737 в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:02
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индия
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575512193.html
Сергей Смирнов
Опять Боинг. Это уже не смешно.
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индия
РИА Новости
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РИА Новости
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Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T23:02
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РИА Новости
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РИА Новости
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индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости.
Министр гражданской авиации Индии
Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки Boeing 737
в городе Кожикоде, штат Керала
, в результате которой погибли люди.
"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — Прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.
По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек, более ста получили травмы.
Всего на борту находились 174 взрослых пассажира, десять детей, два пилота и четыре члена экипажа.
Самолет выполнял вывозной рейс по возвращению на родину индийцев, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.
Как сообщил главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян, спасательная операция закончилась, всех пострадавших доставили в больницы в Малапураме и Кожикоде.
Кадры с места аварии свидетельствуют, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и вокруг нее разбросаны обломки.
По словам Пури, ночью на место крушения прибудут следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследованию авиационных происшествий, а также представители авиакомпании.