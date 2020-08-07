В Тамбове при столкновении фуры с автобусом пострадали пять человек

БРЯНСК, 7 авг - РИА Новости. Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Тамбове , пять пассажиров госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД по Тамбовской области

По информации собеседника, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

По предварительным данным, автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту, повернул налево на улицу Рылеева, вероятно, заканчивая маневр, в этот момент в него врезалась фура, ехавшая в прямом направлении.

"Удар пришелся в правую заднюю часть автобуса, в результате чего оказались зажаты пассажиры. Пять человек получили травмы, трое из них, предварительно, в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.