https://ria.ru/20200807/1575513209.html
В Тамбове при столкновении фуры с автобусом пострадали пять человек
Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Тамбове, пять пассажиров госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД по Тамбовской... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:53
2020-08-07T22:54
тамбовская область
тамбов
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тамбовская область, тамбов, происшествия
БРЯНСК, 7 авг - РИА Новости.
Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Тамбове
, пять пассажиров госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД по Тамбовской области
.
По информации собеседника, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
По предварительным данным, автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту, повернул налево на улицу Рылеева, вероятно, заканчивая маневр, в этот момент в него врезалась фура, ехавшая в прямом направлении.
"Удар пришелся в правую заднюю часть автобуса, в результате чего оказались зажаты пассажиры. Пять человек получили травмы, трое из них, предварительно, в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, психологи, добавил он.