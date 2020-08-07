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В Тамбове при столкновении фуры с автобусом пострадали пять человек
Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Тамбове, пять пассажиров госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД по Тамбовской... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:54
тамбовская область
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тамбовская область, тамбов, происшествия

В Тамбове при столкновении фуры с автобусом пострадали пять человек

22:53 07.08.2020 (обновлено: 22:54 07.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
БРЯНСК, 7 авг - РИА Новости. Фура столкнулась с рейсовым автобусом в Тамбове, пять пассажиров госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД по Тамбовской области.
По информации собеседника, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
По предварительным данным, автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту, повернул налево на улицу Рылеева, вероятно, заканчивая маневр, в этот момент в него врезалась фура, ехавшая в прямом направлении.
"Удар пришелся в правую заднюю часть автобуса, в результате чего оказались зажаты пассажиры. Пять человек получили травмы, трое из них, предварительно, в тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, психологи, добавил он.
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
1 августа, 20:21
Смертельное ДТП произошло с рейсовым автобусом в Калининградской области
000322
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Тамбовская областьТамбовПроисшествия
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