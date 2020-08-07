Оперштаб объяснил различия в данных с Росстатом по смертности от COVID-19

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Данные Данные Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются из-за разной методики сбора информации, разъяснили в штабе.

"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти", — уточнили в сообщении.

Согласно данным Росстата, коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, еще в 1589 случаях вирус предположительно стал основной причиной смерти.

По данным оперативного штаба, в июне от коронавиуса скончались 4627 человек.

Росстат также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.

Всего, по официальным данным на 10:40 7 августа, в России выявили 877 135 заболевших COVID-19. Из них 683 592 человека выздоровели, 14 725 скончались.