https://ria.ru/20200807/1575512861.html
Оперштаб объяснил различия в данных с Росстатом по смертности от COVID-19
Данные Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются из-за разной методики сбора информации, разъяснили в штабе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:43
2020-08-07T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
Anton Darlok
они месяц думали как объяснить рост на 50% смертности в каждом регионе России относительно июня прошлого года, ну молодцы... Ничего не придумали, судя по этой статье.
22
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_a187afea1872d35ecb47ef5f3b78f732.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_596:0:2644:2048_1400x0_80_0_0_86e0901386931330893dec5b61a724e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Данные Росстата
и оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются из-за разной методики сбора информации, разъяснили в штабе.
"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти", — уточнили в сообщении.
Согласно данным Росстата, коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, еще в 1589 случаях вирус предположительно стал основной причиной смерти.
По данным оперативного штаба, в июне от коронавиуса скончались 4627 человек.
Росстат также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.
Всего, по официальным данным на 10:40 7 августа, в России выявили 877 135 заболевших COVID-19. Из них 683 592 человека выздоровели, 14 725 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.