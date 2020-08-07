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Оперштаб объяснил различия в данных с Росстатом по смертности от COVID-19
Данные Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются из-за разной методики сбора информации, разъяснили в штабе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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они месяц думали как объяснить рост на 50% смертности в каждом регионе России относительно июня прошлого года, ну молодцы... Ничего не придумали, судя по этой статье.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Оперштаб объяснил различия в данных с Росстатом по смертности от COVID-19

22:43 07.08.2020 (обновлено: 22:59 07.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Данные Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса отличаются из-за разной методики сбора информации, разъяснили в штабе.
"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти", — уточнили в сообщении.
Согласно данным Росстата, коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5448 человек в России, еще в 1589 случаях вирус предположительно стал основной причиной смерти.
По данным оперативного штаба, в июне от коронавиуса скончались 4627 человек.
Росстат также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.
Всего, по официальным данным на 10:40 7 августа, в России выявили 877 135 заболевших COVID-19. Из них 683 592 человека выздоровели, 14 725 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
они месяц думали как объяснить рост на 50% смертности в каждом регионе России относительно июня прошлого года, ну молодцы... Ничего не придумали, судя по этой статье.
8 августа, 00:16
ADAnton Darlok
1210009
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