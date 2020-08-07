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В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов
Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму, причиной смерти стал несчастный случай, сообщила РИА Новости представительница гильдии в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T23:52
республика крым
происшествия
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353
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республика крым, происшествия

В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов

22:28 07.08.2020 (обновлено: 23:52 07.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму, причиной смерти стал несчастный случай, сообщила РИА Новости представительница гильдии в пятницу.
"Причиной стал несчастный случай", — сообщила собеседница агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, Глухов погиб во время прогулки в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма.
"Он упал со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пару часов назад поступило сообщение от очевидцев, что мужчина упал со скалы в районе мыса Капчик в Новом Свете.
"На место выехали четыре сотрудника службы "Крым-СПАС" и медики, которые констатировали смерть", — сказал собеседник агентства.
3318103721
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Республика КрымПроисшествия
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