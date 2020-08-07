В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму , причиной смерти стал несчастный случай, сообщила РИА Новости представительница гильдии в пятницу.

"Причиной стал несчастный случай", — сообщила собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, Глухов погиб во время прогулки в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма.

"Он упал со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пару часов назад поступило сообщение от очевидцев, что мужчина упал со скалы в районе мыса Капчик в Новом Свете.