Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция

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В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.