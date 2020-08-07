Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575511966.html
Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
2020-08-07T22:22
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575511822_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_d74888c1f662061f5f5214c82b013671.jpg
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
2020-08-07T22:22
true
PT3M23S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575511822_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_d74888c1f662061f5f5214c82b013671.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575511822_0:0:481:360_1400x0_80_0_0_e59a616b7cb1181e00e7bad59a7a7970.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575511822_21:0:381:360_1400x0_80_0_0_39de219a1d7a48e69e4f0971f328ccb3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, происшествия - видео, видео
Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
2020-08-07T22:22
true
PT3M23S

Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция

22:22 07.08.2020
676
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
003902
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бейрут
Рекомендуем
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
Украинское СМИ объяснило, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Оперштаб объяснил различия в данных с Росстатом по смертности от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Актриса Шарлиз Терон перед церемонией вручения премии BAFTA в Лондоне
Взрывная блондинка из Африки. Шарлиз Терон — 45
Девушка у информационного киоска
Умный навигатор заговорил с посетителями социального центра в Югре
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол назвал задержание россиян под Минском "масштабной аферой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния