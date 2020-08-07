В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

Причины задержания двух сторонников Тихановской ее пресс-секретарю неизвестны. Она предполагает, что это может быть связано с тем, что "9 августа все доверенные лица (Тихановской – ред.) планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования, чтобы их было сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей".