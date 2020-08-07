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В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Доверенное лицо кандидата на пост президент Белоруссии Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его супруга задержаны правоохранителями, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:20
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

22:17 07.08.2020 (обновлено: 22:20 07.08.2020)
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© Sputnik / Анна НефедоваСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Анна Нефедова
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата на пост президент Белоруссии Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его супруга задержаны правоохранителями, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
"Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой, Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска", - рассказала Красулина.
Причины задержания двух сторонников Тихановской ее пресс-секретарю неизвестны. Она предполагает, что это может быть связано с тем, что "9 августа все доверенные лица (Тихановской – ред.) планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования, чтобы их было сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей".
"Надеемся, что это (задержание – ред.) - тактический ход и их скоро отпустят", - добавила собеседница агентства.
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РИА Новости не располагает комментарием правоохранителей относительно задержания Смоленчука и Мякиш.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.РИА Новости - Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Смоленчук и его супруга задержаны в Белоруссии – пресс-секретарь политика РИА Новости

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