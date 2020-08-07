Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Запрос на донос. Госдеп пообещал награду за клевету на Россию Для нас такие деньги за донос – рабочая схема. Один стучит по клаве, вываливая все, что он думает об Америке, второй этой Америке стучит на него. Маржа – пополам. Главное, не ездить за ней в США. А то героев найдет не только награда.