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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом",... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T06:24
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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Конечно, очернить!!! Там только за одно слово - обелить, можно и присесть.
87
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

22:07 07.08.2020 (обновлено: 06:24 08.08.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
"Это согласуется с публичной критикой Москвы в его (Байдена. — Прим. ред.) адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России", — утверждается в документе.
Помимо этого, по мнению Эванины, связанные с Кремлем лица стремятся поддержать в соцсетях и на телевидении кандидатуру Дональда Трампа.
В качестве примера он привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков, чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию".
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Также, по словам главы американской контрразведки, Китай расширяет свое влияние на предстоящие президентские выборы, чтобы не допустить переизбрания Трампа. Пекин считает действующего президента непредсказуемым, пояснил Эванина.
В Вашингтоне предполагают, что Китай "будет продолжать взвешивать риски и выгоду от агрессивных действий".
В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
Эванина полагает, что для этого будут использоваться попытки взлома избирательной системы США, воровство персональных данных и оспаривание достоверности результатов выборов.
При этом вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в масштабах страны будет трудно, заключил глава контрразведки.
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Запрос на донос. Госдеп пообещал награду за клевету на РоссиюДля нас такие деньги за донос – рабочая схема. Один стучит по клаве, вываливая все, что он думает об Америке, второй этой Америке стучит на него. Маржа – пополам. Главное, не ездить за ней в США. А то героев найдет не только награда.
Съезд демократов, на котором должны выдвинуть кандидатуру Байдена на пост президента, начнется 17 августа, но политик не поедет на него из-за ситуации с коронавирусом и выступит по видеосвязи, сообщил ранее на этой неделе Национальный комитет Демократической партии США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
"...поддержку антипутинской оппозиции внутри России" какой разговор тогда? Вам можно, нам нельзя?
7 августа, 22:16
ddomq2989
8230001
Конечно, очернить!!! Там только за одно слово - обелить, можно и присесть.
7 августа, 22:16
Oleg Remov Kerch
47391000
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