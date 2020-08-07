Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
Помимо этого, по мнению Эванины, связанные с Кремлем лица стремятся поддержать в соцсетях и на телевидении кандидатуру Дональда Трампа.
В качестве примера он привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков, чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию".
В Вашингтоне предполагают, что Китай "будет продолжать взвешивать риски и выгоду от агрессивных действий".
В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
Эванина полагает, что для этого будут использоваться попытки взлома избирательной системы США, воровство персональных данных и оспаривание достоверности результатов выборов.
При этом вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в масштабах страны будет трудно, заключил глава контрразведки.
6 августа, 17:26АкцентыЗапрос на донос. Госдеп пообещал награду за клевету на РоссиюДля нас такие деньги за донос – рабочая схема. Один стучит по клаве, вываливая все, что он думает об Америке, второй этой Америке стучит на него. Маржа – пополам. Главное, не ездить за ней в США. А то героев найдет не только награда.
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