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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575511226.html
Число заболевших COVID-19 в мире выросло за сутки на 278 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 278 тысяч, скончались еще свыше 6,8 тысяч человек, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире выросло за сутки на 278 тысяч

22:00 07.08.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 278 тысяч, скончались еще свыше 6,8 тысяч человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 278 291 новый случай заражения, скончались еще 6815 пациентов с COVID-19.
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
4 августа, 16:22Распространение нового коронавируса
Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
Всего, по данным организации, коронавирусом в мире заразились 18 902 735 человека, скончались 709 511 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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