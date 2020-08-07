https://ria.ru/20200807/1575511226.html
Число заболевших COVID-19 в мире выросло за сутки на 278 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 278 тысяч, скончались еще свыше 6,8 тысяч человек, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:00
2020-08-07T22:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575358623.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире