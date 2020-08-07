Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200807/1575510978.html
Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете
Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Daily Express, как можно получить дополнительную порцию еды на борту. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T21:50
туризм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155056/23/1550562392_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_23819f8731487cb8233d39c364c04f80.jpg
https://ria.ru/20200807/1575497622.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155056/23/1550562392_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_23819f8731487cb8233d39c364c04f80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155056/23/1550562392_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08a1189b96581edb204bf44af87df34b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155056/23/1550562392_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_887f419d1a5fb9f10b978ec3a5cc8d72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете

21:50 07.08.2020
4034
© Depositphotos / KelenyРаздача еды на борту самолета
Раздача еды на борту самолета
© Depositphotos / Keleny
Раздача еды на борту самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Daily Express, как можно получить дополнительную порцию еды на борту.
По словам бортпроводниц, как правило, они не предлагают пассажирам добавки, но если те их попросят, скорее всего, не откажут.
"Обед на борту обычно достаточно скромный, <…> в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще", — рассказала стюардесса.
Он добавила, что в этом случае бортпроводники предложат что-нибудь из того, что осталось на борту.
Кроме того, часто на борту бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам — например, горячий шоколад, шампанское или пиво.
Салон самолета
Вчера, 16:26Туризм
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
462520015
Обсудить 7
ТуризмОбщество
Рекомендуем
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Актер Алексей Панин
Панин похвастался видом на жительство в Испании
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов
Салон самолета
Названы причины запрета откидывать спинки кресел в самолете
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Певица Любовь Успенская
В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Кружка пива
Названа безопасная доза пива в день
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния