Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Daily Express , как можно получить дополнительную порцию еды на борту.

По словам бортпроводниц, как правило, они не предлагают пассажирам добавки, но если те их попросят, скорее всего, не откажут.

"Обед на борту обычно достаточно скромный, <…> в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще", — рассказала стюардесса.

Он добавила, что в этом случае бортпроводники предложат что-нибудь из того, что осталось на борту.