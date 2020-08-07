https://ria.ru/20200807/1575510978.html
Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете
Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Daily Express, как можно получить дополнительную порцию еды на борту. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T21:50
2020-08-07T21:50
туризм
общество
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7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали в интервью Daily Express
, как можно получить дополнительную порцию еды на борту.
По словам бортпроводниц, как правило, они не предлагают пассажирам добавки, но если те их попросят, скорее всего, не откажут.
"Обед на борту обычно достаточно скромный, <…> в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще", — рассказала стюардесса.
Он добавила, что в этом случае бортпроводники предложат что-нибудь из того, что осталось на борту.
Кроме того, часто на борту бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам — например, горячий шоколад, шампанское или пиво.