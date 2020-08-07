https://ria.ru/20200807/1575510688.html
Сторонники Тихановской провели флешмоб в Минске
Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской провели в Минске очередной флешмоб, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T21:44
2020-08-07T22:29
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Флешмоб оппозиции в Минске: автомобилисты сигналили, проезжая мимо Дворца республики
Сторонники оппозиции устроили автомобильный флешмоб в Минске: они сигналят, проезжая мимо Дворца республики, где три дня назад выступал президент Лукашенко с посланием. Те, у кого нет машин, просто подняли вверх кулаки с белыми лентами.
2020-08-07T21:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире