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Сторонники Тихановской провели флешмоб в Минске
Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской провели в Минске очередной флешмоб, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:29
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
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Флешмоб оппозиции в Минске: автомобилисты сигналили, проезжая мимо Дворца республики
Сторонники оппозиции устроили автомобильный флешмоб в Минске: они сигналят, проезжая мимо Дворца республики, где три дня назад выступал президент Лукашенко с посланием. Те, у кого нет машин, просто подняли вверх кулаки с белыми лентами.
2020-08-07T21:44
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Сторонники Тихановской провели флешмоб в Минске

21:44 07.08.2020 (обновлено: 22:29 07.08.2020)
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской провели в Минске очередной флешмоб, передает корреспондент РИА Новости.
По призыву штаба Тихановской ровно в 19.00 (совпадает с мск) автомобилисты из числа ее сторонников стали сигналить на проспекте Независимости, проезжая мимо Дворца республики, где три дня назад действующий белорусский лидер Александр Лукашенко выступал с посланием к народу и парламенту.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
6 августа, 19:58
Лукашенко заявил, что с Тихановской ему "дебатировать" не о чем
Те, у кого нет машин, просто подняли кулаки с белыми лентами.
Также на более позднее время запланирован велопробег.

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