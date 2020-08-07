https://ria.ru/20200807/1575509441.html
В России в июне умерло на 25 тысяч человек больше, чем год назад
По данным Росстата, смертность в России в июне составила 162,8 тысячи человек, в 2019 году этот показатель был на уровне 137,2 тысячи человек. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T20:58
2020-08-07T22:28
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_83aa46be97c055d1138d76bd774b5729.jpg
https://ria.ru/20200730/1575160356.html
18
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_83aa46be97c055d1138d76bd774b5729.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_fbaced5127dff25981bf8ccdeb6202c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_510:0:2557:2047_1400x0_80_0_0_b325d5587e6c541f87bfffa79bc76981.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
По данным Росстата
, смертность в России в июне составила 162,8 тысячи человек, в 2019 году этот показатель был на уровне 137,2 тысячи человек.
Таким образом, смертность выросла на 25,6 тысячи человек, или на 18,6 процента в годовом выражении.
Коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях COVID-19 является предполагаемой причиной, следует из материалов ведомства.
Рождаемость в отчетном месяце в годовом выражении снизилась на полпроцента.
Так, в первый месяц лета 2020-го на свет появилось 118,5 тысячи младенцев против 119,1 тысячи годом ранее.
Также, по данным ведомства, в 45 регионах России в июне этого года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2019-го.