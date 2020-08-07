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В России в июне умерло на 25 тысяч человек больше, чем год назад
По данным Росстата, смертность в России в июне составила 162,8 тысячи человек, в 2019 году этот показатель был на уровне 137,2 тысячи человек. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:28
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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россия
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)

В России в июне умерло на 25 тысяч человек больше, чем год назад

20:58 07.08.2020 (обновлено: 22:28 07.08.2020)
3290
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По данным Росстата, смертность в России в июне составила 162,8 тысячи человек, в 2019 году этот показатель был на уровне 137,2 тысячи человек.
Таким образом, смертность выросла на 25,6 тысячи человек, или на 18,6 процента в годовом выражении.
Коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях COVID-19 является предполагаемой причиной, следует из материалов ведомства.
Рождаемость в отчетном месяце в годовом выражении снизилась на полпроцента.
Так, в первый месяц лета 2020-го на свет появилось 118,5 тысячи младенцев против 119,1 тысячи годом ранее.
Также, по данным ведомства, в 45 регионах России в июне этого года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2019-го.
Медицинские работники
30 июля, 12:54Распространение нового коронавируса
В Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
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