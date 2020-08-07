В России в июне умерло на 25 тысяч человек больше, чем год назад

Медицинские работники на территории ФМБА в Химках

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По данным По данным Росстата , смертность в России в июне составила 162,8 тысячи человек, в 2019 году этот показатель был на уровне 137,2 тысячи человек.

Таким образом, смертность выросла на 25,6 тысячи человек, или на 18,6 процента в годовом выражении.

Коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях COVID-19 является предполагаемой причиной, следует из материалов ведомства.

Рождаемость в отчетном месяце в годовом выражении снизилась на полпроцента.

Так, в первый месяц лета 2020-го на свет появилось 118,5 тысячи младенцев против 119,1 тысячи годом ранее.