Сообщения о минировании роддомов и "Ашанов" в Москве оказались ложными

"В 20.25 проверки по угрозам в "Ашанах" и родильных домах завершили – чисто", - сказал собеседник агентства.

На этой неделе в Москве проверяли супермаркеты сети "Ашан" после сообщения о "минировании", оказавшегося ложным.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.