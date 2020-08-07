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Сообщения о минировании роддомов и "Ашанов" в Москве оказались ложными
Анонимные сообщения о "минировании" магазинов сети "Ашан" и родильных домах в Москве не подтвердились, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T20:55
ашан
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ашан, москва, происшествия

Сообщения о минировании роддомов и "Ашанов" в Москве оказались ложными

20:55 07.08.2020
427
© РИА Новости / Григорий СысоевПокупатели у супермаркета
Покупатели у супермаркета
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" магазинов сети "Ашан" и родильных домах в Москве не подтвердились, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 20.25 проверки по угрозам в "Ашанах" и родильных домах завершили – чисто", - сказал собеседник агентства.
На этой неделе в Москве проверяли супермаркеты сети "Ашан" после сообщения о "минировании", оказавшегося ложным.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
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Угроза минирования московского метрополитена оказалась ложной
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