https://ria.ru/20200807/1575509175.html
Панин похвастался видом на жительство в Испании
Актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T20:53
2020-08-07T20:58
культура
шоу-бизнес
андрей панин
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_0:0:2896:1629_1400x0_80_0_0_2b0997c2c1efd66da9099d298cfd48ac.jpg
Georgiy Kravchenko
Поздравляю! Наконец о тебе забудут.
81
Mar Nightmare
Надеюсь, после отбытия в Испанию его лишат российского гражданства? А то ведь он однозначно во что-то там вляпается, а потом начнутся обращение в посольства "Россия помоги!". Пусть себе катит в Испанию, его там так ждут, так ждут....
63
14
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_0:0:2896:1629_1400x0_80_0_0_2b0997c2c1efd66da9099d298cfd48ac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_330:0:2502:1629_1400x0_80_0_0_5c17f489ecd103354e7c5027493644a9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_602:0:2231:1629_1400x0_80_0_0_38f4ee445ce0498862f1b64b63285a44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, андрей панин , испания, в мире