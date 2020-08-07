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Панин похвастался видом на жительство в Испании
Актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T20:58
культура
шоу-бизнес
андрей панин
испания
в мире
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Поздравляю! Наконец о тебе забудут.
81
Надеюсь, после отбытия в Испанию его лишат российского гражданства? А то ведь он однозначно во что-то там вляпается, а потом начнутся обращение в посольства "Россия помоги!". Пусть себе катит в Испанию, его там так ждут, так ждут....
63
14
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_0:0:2896:1629_1400x0_80_0_0_2b0997c2c1efd66da9099d298cfd48ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, андрей панин , испания, в мире

Панин похвастался видом на жительство в Испании

20:53 07.08.2020 (обновлено: 20:58 07.08.2020)
10211
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании.
Артист опубликовал в Instagram опубликовал фотографию, на которой держит заграничный паспорт с шенгенской визой категории D.
По словам Панина, по этому поводу он "напился", хотя до этого два месяца не употреблял алкоголь.
"Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!" — говорится в посте.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @actor_apСториз из инстаграма Андрея Панина от 7 августа 2020
Сториз из инстаграма Андрея Панина от 7 августа 2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @actor_ap
Сториз из инстаграма Андрея Панина от 7 августа 2020
298010415119
Обсудить 14
КультураШоу-бизнесАндрей ПанинИспанияВ мире
Популярные комментарии
Поздравляю! Наконец о тебе забудут.
7 августа, 21:01
Georgiy Kravchenko
7281000
Надеюсь, после отбытия в Испанию его лишат российского гражданства? А то ведь он однозначно во что-то там вляпается, а потом начнутся обращение в посольства "Россия помоги!". Пусть себе катит в Испанию, его там так ждут, так ждут....
7 августа, 21:02
Mar Nightmare
6010002
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