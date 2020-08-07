Панин похвастался видом на жительство в Испании

Артист опубликовал в Instagram опубликовал фотографию, на которой держит заграничный паспорт с шенгенской визой категории D.

Публикация от А. Панин. 🌈 (@actor_ap) 6 Авг 2020 в 10:55 PDT

По словам Панина, по этому поводу он "напился", хотя до этого два месяца не употреблял алкоголь.