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На юге Москвы неизвестный на каршеринге стрелял в человека
Неизвестный на каршеринговой машине обстрелял человека из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве и скрылся, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T21:02
гумвд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, москва, происшествия

На юге Москвы неизвестный на каршеринге стрелял в человека

20:21 07.08.2020 (обновлено: 21:02 07.08.2020)
1259
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Неизвестный на каршеринговой машине обстрелял человека из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве и скрылся, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Большая Тульская, 50. Неизвестный на каршеринговой машине выстрелил предположительно из травматического пистолета по другому гражданину и скрылся", - сказали в пресс-службе.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
27 июля, 15:16
В Южном Бутово неизвестный стрелял в мужчину
Пострадавший мужчина направлен в больницу, полиция ищет злоумышленника.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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