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В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T04:29
майк помпео
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в мире
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С такой же эффективностью можно искать хакеров расклеив объявления на остановках, и у дверей подъездов.
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Совсем рамсы попутали.. Русских взять смской?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, государственный департамент сша, сша, в мире

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

19:58 07.08.2020 (обновлено: 04:29 08.08.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее на этой неделе США госсекретарь Майк Помпео объявил, что американские власти объявляют награду в 10 миллионов долларов "за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий". Позднее в госдепартаменте уточнили, что речь идет о киберпреступниках. После этого ряд пользователей в России стали выборочно получать СМС с соответствующим содержанием.
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"Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) ("Награда за правосудие") рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках", - сказал представитель госдепартамента.
Он отметил, что СМС ведомства отсылают получателей к официальным аккаунтам программы Rewards for Justice в соцсетях, которые доступны на нескольких языках. По его словам, если получатели обеспокоены тем, является ли конкретное СМС настоящим сообщением от программы RFJ, они должны обратиться непосредственно к официальному сайту этой программы.
Комментируя инициативу госдепартамента, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее завила, что США, призывая россиян за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, бесцеремонно вмешиваются в жизнь граждан РФ, действия представителей Запада - настоящая гибридная атака.
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США последние четыре года обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы. Выводы о таком вмешательстве в 2016 году были официально закреплены по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. По его данным, это было сделано путем хакерских атак (взлома компьютеров) и путем "кампаний по дезинформации" в соцсетях. Несмотря на многочисленные заявления официальных лиц о новом "вмешательстве" России, никакого расследования по итогам выборов в конгресс США в 2018 году и в рамках текущей предвыборной кампании 2020 года не проводилось. Россия обвинения во вмешательстве отрицает.
Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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