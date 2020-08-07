В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее на этой неделе США госсекретарь Майк Помпео объявил, что американские власти объявляют награду в 10 миллионов долларов "за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий". Позднее в госдепартаменте уточнили, что речь идет о киберпреступниках. После этого ряд пользователей в России стали выборочно получать СМС с соответствующим содержанием.

"Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) ("Награда за правосудие") рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках", - сказал представитель госдепартамента.

Он отметил, что СМС ведомства отсылают получателей к официальным аккаунтам программы Rewards for Justice в соцсетях, которые доступны на нескольких языках. По его словам, если получатели обеспокоены тем, является ли конкретное СМС настоящим сообщением от программы RFJ, они должны обратиться непосредственно к официальному сайту этой программы.

Комментируя инициативу госдепартамента, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее завила, что США, призывая россиян за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, бесцеремонно вмешиваются в жизнь граждан РФ, действия представителей Запада - настоящая гибридная атака.

США последние четыре года обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы. Выводы о таком вмешательстве в 2016 году были официально закреплены по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. По его данным, это было сделано путем хакерских атак (взлома компьютеров) и путем "кампаний по дезинформации" в соцсетях. Несмотря на многочисленные заявления официальных лиц о новом "вмешательстве" России, никакого расследования по итогам выборов в конгресс США в 2018 году и в рамках текущей предвыборной кампании 2020 года не проводилось. Россия обвинения во вмешательстве отрицает.